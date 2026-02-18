ANNA ASTI оказалась в блоке у Пелагеи в новом сезоне «Голоса»
В новом сезоне шоу «Голос» разгорелась борьба за участника — Пелагея воспользовалась правом блокировки и лишила ANNA ASTI возможности заполучить конкурсанта в свою команду. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Речь идёт об Азере Насибове, который ещё десять лет назад участвовал в детской версии проекта и тогда занимался под наставничеством Пелагеи, дойдя до финала.
Встреча получилась трогательной: певица эмоционально отреагировала на возвращение бывшего подопечного и даже поднялась к нему на сцену.
Таким образом, давний творческий союз вновь объединился — пусть и ценой блокировки для ANNA ASTI.
