ANNA ASTI оказалась в блоке у Пелагеи в новом сезоне «Голоса»

Пелагея заблокировала ANNA ASTI ради бывшего подопечного
В новом сезоне шоу «Голос» разгорелась борьба за участника — Пелагея воспользовалась правом блокировки и лишила ANNA ASTI возможности заполучить конкурсанта в свою команду. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Речь идёт об Азере Насибове, который ещё десять лет назад участвовал в детской версии проекта и тогда занимался под наставничеством Пелагеи, дойдя до финала.

Встреча получилась трогательной: певица эмоционально отреагировала на возвращение бывшего подопечного и даже поднялась к нему на сцену.

Таким образом, давний творческий союз вновь объединился — пусть и ценой блокировки для ANNA ASTI.

