«Я здесь, я рядом»: Катя Адушкина ответила на обвинения в мошенничестве
Блогер Катя Адушкина объяснила ситуацию после жалоб покупателей её курсов
Катя Адушкина прокомментировала обвинения в мошенничестве. В личном блоге она обратилась к поклонникам.
Она рассказала, что уже совместно с командой разбирается в возникшей ситуации.
«Я вижу и читаю всю информацию, которая публикуется в СМИ. На данный момент я уже подключила команду профессиональных консультантов, мы сидим и разбираемся. Я провожу внутренний аудит проекта», — подчеркнула Адушкина.Катя отметила, что находится рядом и не скрывается, а также поблагодарила фанатов за поддержку в этот непростой период.
Напомним, что ранее покупатели курсов Адушкиной жаловались на то, что им якобы навязывали кредиты и не предоставляли обещанную работу. Проект блогерши предлагал обучение онлайн-профессиям с психологической поддержкой, после которого участники могли начать работу с первыми клиентами. Некоторые же так и не получили трудоустройства. Пострадавшие направили жалобу в Роспотребнадзор и планируют подать коллективный иск.