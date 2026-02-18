«Я здесь, я рядом»: Катя Адушкина ответила на обвинения в мошенничестве

18 февраля 2026, 16:35

Блогер Катя Адушкина объяснила ситуацию после жалоб покупателей её курсов

Катя Адушкина (Фото: Instagram* / @katusha_adushkina)

Катя Адушкина прокомментировала обвинения в мошенничестве. В личном блоге она обратилась к поклонникам.





Она рассказала, что уже совместно с командой разбирается в возникшей ситуации.





«Я вижу и читаю всю информацию, которая публикуется в СМИ. На данный момент я уже подключила команду профессиональных консультантов, мы сидим и разбираемся. Я провожу внутренний аудит проекта», — подчеркнула Адушкина.