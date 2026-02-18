Достижения.рф

«Я здесь, я рядом»: Катя Адушкина ответила на обвинения в мошенничестве

Блогер Катя Адушкина объяснила ситуацию после жалоб покупателей её курсов
Катя Адушкина (Фото: Instagram* / @katusha_adushkina)

Катя Адушкина прокомментировала обвинения в мошенничестве. В личном блоге она обратилась к поклонникам.



Она рассказала, что уже совместно с командой разбирается в возникшей ситуации.

«Я вижу и читаю всю информацию, которая публикуется в СМИ. На данный момент я уже подключила команду профессиональных консультантов, мы сидим и разбираемся. Я провожу внутренний аудит проекта», — подчеркнула Адушкина.
Катя отметила, что находится рядом и не скрывается, а также поблагодарила фанатов за поддержку в этот непростой период.

Напомним, что ранее покупатели курсов Адушкиной жаловались на то, что им якобы навязывали кредиты и не предоставляли обещанную работу. Проект блогерши предлагал обучение онлайн-профессиям с психологической поддержкой, после которого участники могли начать работу с первыми клиентами. Некоторые же так и не получили трудоустройства. Пострадавшие направили жалобу в Роспотребнадзор и планируют подать коллективный иск.
Софья Метелева

