«Потому что дура»: Айза‑Лилуна Ай призналась, что обожает работать

18 февраля 2026, 16:52

Блогер Айза‑Лилуна Ай рассказала о своей любви к труду

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза‑Лилуна Ай поделилась неожиданным фактом о себе в личном блоге. Блогер призналась, что обожает работать и даже называет себя «дурой» из‑за этой страсти.





При этом звезде Сети не хватает сил, чтобы успевать всё, что хочется.





«Даже если бы мне дали сейчас один миллиард долларов, я бы продолжала работать. Знаете почему? Потому что дура. Как же я люблю работать, но мне так нужно больше сил!» — написала Айза‑Лилуна Ай.