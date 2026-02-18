«Потому что дура»: Айза‑Лилуна Ай призналась, что обожает работать
Блогер Айза‑Лилуна Ай рассказала о своей любви к труду
Айза‑Лилуна Ай поделилась неожиданным фактом о себе в личном блоге. Блогер призналась, что обожает работать и даже называет себя «дурой» из‑за этой страсти.
При этом звезде Сети не хватает сил, чтобы успевать всё, что хочется.
«Даже если бы мне дали сейчас один миллиард долларов, я бы продолжала работать. Знаете почему? Потому что дура. Как же я люблю работать, но мне так нужно больше сил!» — написала Айза‑Лилуна Ай.Ранее блогерка защищала своего сына Элвиса от нападок в соцсетях. Хейтеры критикуют внешность девятилетнего мальчика из‑за длинных волос. По словам Айзы, оскорбительные комментарии продолжают поступать, несмотря на открытость современного общества к разным стилям, субкультурам и модным тенденциям.