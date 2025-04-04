Муж Анны Asti снова опроверг слухи о разводе с ней приходом на мероприятие

Анна Дзюба (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Муж певицы Анны Asti (Анна Дзюба) Станислав снова опроверг слухи о разводе с ней. Информация об этом появилась в соцсетях. На видеокадрах видно мужчину, который стоит в стороне ото всех на отборе танцоров для будущего шоу на стадионе. На отборочном мероприятии было свыше ста человек, а в жюри входили сама Анна со своими хореографами.
При этом ходят регулярные слухи, что пара развелась после слива интимных снимков знаменитости. В этом году супруги встретят пятилетие в браке. Фото исполнительницы появились в интернете в декабре, Асти заявила, что во всем виноваты мошенники, взломавшие ее телефон. Ранее стало известно, что Анна Asti подала в суд на актера из «Универа».
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