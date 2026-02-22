Елена Кукояка объяснила, почему до сих пор не купила квартиру в Москве
Елена Кукояка рассказала в интервью Мадонне Мур, почему они с супругом до сих пор живут в съёмной квартире, несмотря на популярность семьи и стабильный доход.
По словам блогера и продюсера, нынешнее жильё площадью около 40 квадратных метров стало слишком тесным для семьи с двумя детьми, поэтому вопрос собственной недвижимости остаётся для них актуальным.
Кукояка призналась, что ранее у неё уже были две квартиры в спальных районах Москвы, однако она их продала. Сейчас семья не спешит покупать новое жильё, поскольку хочет найти вариант, который полностью соответствует их представлениям о комфортной жизни.
Главной мечтой блогера остаётся квартира в районе Чистых прудов. Елена отметила, что раньше жила в Таганском районе и хотела бы снова вернуться в центр столицы.
По словам Кукояки, семья сознательно откладывает покупку, поскольку не хочет идти на компромисс с локацией и рассматривает недвижимость скорее как место мечты, а не просто квадратные метры.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России