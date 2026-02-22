Достижения.рф

Настя Ивлеева заявила, что стала жертвой фейковых публикаций о беременности и насилии

Ивлеева опровергла слухи о беременности и избиениях со стороны мужа
Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила в соцсетях, что смогла вернуть доступ к своему аккаунту, который ранее взломали злоумышленники.



По словам звезды, все публикации, появившиеся на странице в последние дни, были размещены мошенниками и не имеют отношения к реальности.

В первую очередь Ивлеева опровергла распространившиеся слухи о беременности, а также информацию о том, что её якобы избивает супруг Филипп Бегак. Блогер подчеркнула, что эти заявления являются выдумкой.

Телеведущая также предупредила аудиторию, что не исключает повторных попыток взлома, и призвала подписчиков быть внимательными и не доверять подозрительным публикациям или сообщениям от её имени.

Ивлеева добавила, что теперь намерена внимательнее следить за безопасностью своих социальных сетей и поблагодарила поклонников за поддержку. ​

