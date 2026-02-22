Настя Ивлеева заявила, что стала жертвой фейковых публикаций о беременности и насилии
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила в соцсетях, что смогла вернуть доступ к своему аккаунту, который ранее взломали злоумышленники.
По словам звезды, все публикации, появившиеся на странице в последние дни, были размещены мошенниками и не имеют отношения к реальности.
В первую очередь Ивлеева опровергла распространившиеся слухи о беременности, а также информацию о том, что её якобы избивает супруг Филипп Бегак. Блогер подчеркнула, что эти заявления являются выдумкой.
Телеведущая также предупредила аудиторию, что не исключает повторных попыток взлома, и призвала подписчиков быть внимательными и не доверять подозрительным публикациям или сообщениям от её имени.
Ивлеева добавила, что теперь намерена внимательнее следить за безопасностью своих социальных сетей и поблагодарила поклонников за поддержку.
