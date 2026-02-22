Настя Ивлеева заявила, что стала жертвой фейковых публикаций о беременности и насилии

22 февраля 2026, 14:04

Ивлеева опровергла слухи о беременности и избиениях со стороны мужа

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила в соцсетях, что смогла вернуть доступ к своему аккаунту, который ранее взломали злоумышленники.