Анна Семенович встала на коньки и пошутила о возвращении в большой спорт

22 февраля 2026, 13:19

Анна Семенович заявила, что готовится к Олимпиаде

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович удивила поклонников неожиданным заявлением — артистка объявила о намерении «поехать на следующую Олимпиаду».





Поводом для громких слов стало завершение международных соревнований по женскому фигурному катанию в Италии.



По словам Семенович, она настолько вдохновилась прошедшими стартами, что решила вновь выйти на лёд. Артистка даже надела коньки и исполнила произвольный танец, которым поделилась в личном блоге.





«Начинаю подготовку к следующей Олимпиаде. Золото будет за нами. Буду брать харизмой. Держитесь, соперники, я еду», — с юмором написала певица.