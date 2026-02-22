Анна Семенович встала на коньки и пошутила о возвращении в большой спорт
Анна Семенович заявила, что готовится к Олимпиаде
Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович удивила поклонников неожиданным заявлением — артистка объявила о намерении «поехать на следующую Олимпиаду».
Поводом для громких слов стало завершение международных соревнований по женскому фигурному катанию в Италии.
По словам Семенович, она настолько вдохновилась прошедшими стартами, что решила вновь выйти на лёд. Артистка даже надела коньки и исполнила произвольный танец, которым поделилась в личном блоге.
«Начинаю подготовку к следующей Олимпиаде. Золото будет за нами. Буду брать харизмой. Держитесь, соперники, я еду», — с юмором написала певица.Поводом для её реакции стало выступление российской фигуристки Аделия Петросян, занявшей шестое место. Этот результат стал первым за 66 лет случаем, когда российские спортсменки остались без медалей в женском одиночном катании на крупных международных соревнованиях.
Поклонники восприняли заявление Семенович как шутку, однако многие отметили, что артистка по-прежнему уверенно держится на льду и не растеряла спортивную форму.