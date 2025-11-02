«Слава очень смелая»: певица Анна Асти высказалась о ментальных проблемах Славы

02 ноября 2025, 17:16

Анна Асти поддержала Славу после признания о биполярном расстройстве

Анна Асти (Фото: Instagram* / @asti)

Анна Асти высказалась о громком признании Славы, которая недавно рассказала о своей биполярном расстройстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На церемонии «Золотой граммофон» певица отметила, что говорить открыто о таких вещах — огромная смелость, на которую не каждый способен.



