«Слава очень смелая»: певица Анна Асти высказалась о ментальных проблемах Славы
Анна Асти поддержала Славу после признания о биполярном расстройстве
Анна Асти высказалась о громком признании Славы, которая недавно рассказала о своей биполярном расстройстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На церемонии «Золотой граммофон» певица отметила, что говорить открыто о таких вещах — огромная смелость, на которую не каждый способен.
«Я считаю, что это свобода, потому что такие моменты сложно переживать в одиночку и держать постоянно в секрете. Мы должны понимать, что у каждого миллион скелетов в шкафу, миллион проблем со здоровьем… Наверное, скрывать долго это очень сложно, а жить с этим — съедать себя изнутри. Я хочу сказать, что Слава очень смелая, пусть после этого её жизнь облегчится», — сказала Асти.Артистка также призналась, что и сама не понаслышке знает, что такое эмоциональное выгорание. По её словам, дважды она пыталась работать с психотерапевтом, но оба раза осталась разочарована результатом — поэтому решила больше не обсуждать свои проблемы с посторонними.
Тем временем коллеги певиц по сцене, в частности Лолита, считают, что помощь специалистов всё же необходима — и не стоит бояться обращаться за ней.