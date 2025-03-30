Анна Asti подала в суд на Стаса Ярушина

Анна Asti и Стас Ярушин (фото: Telegram @anna_asti и @yarushinstas)
Певица Анна Asti подала в суд на актёра Стаса Ярушина. Исполнительница хита «Царица» потребовала у звезды «Универа» миллион рублей якобы за нарушение авторских прав.
Причём, истцом выступает не сама певица, а её музыкальный лейбл ООО «Феникс Мьюзик». Заявление в отношении Ярушина поступило в Арбитражный суд Москвы 24 марта.
Не исключено, что поводом для этого стало шоу Ярушина MYZLOFT, на котором приглашённые звезды нередко исполняют песни своих коллег, в том числе и Анны Asti. Вероятно, это возмутило певицу, у которой не спросили разрешения на создание каверов с её песен.
Сам Ярушин пока не комментировал произошедшее.
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Не исключено, что поводом для этого стало шоу Ярушина MYZLOFT, на котором приглашённые звезды нередко исполняют песни своих коллег, в том числе и Анны Asti. Вероятно, это возмутило певицу, у которой не спросили разрешения на создание каверов с её песен.
Сам Ярушин пока не комментировал произошедшее.
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Анастасия Чинкова