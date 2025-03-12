«Она даже не поет»: Анну Asti назвали бездарной певицей без слуха

Анна Асти (Фото: Telegram @anna_asti)
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у певицы Анны Дзюбы, более известной как Анна Asti, нет таланта и музыкального слуха, а ее песни изобилуют простыми рифмами и не несут смысловой нагрузки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, Анна Asti нельзя назвать певицей, так как та «даже не поет, а просто читает текст». Ее стиль исполнения он назвал замедленным рэпом.
«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками
«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной
«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа
«Это крайне сложно назвать музыкой. Нет никакого смысла в этих песенках. Простые рифмы, абсолютно нет никакой новизны в исполнении, в мелодии. <…> Она даже не поет, а просто читает текст», — считает музыкальный критик.Соседов отметил, что даже композитор и продюсер Игорь Крутой, который «взялся» за певицу, окажется бессилен и не сможет помочь ей стать лучше.
«Как из человека, который не обладает талантом и музыкальным слухом можно сделать звезду – большая загадка», — указал он.Критик не обошел стороной и группу «ВИА Гра». По его словам, Константину Меладзе не следовал создавать это трио, так как никто из его участниц не умел петь.
«Никто и никогда там петь не умел. Это был набор красивых кукол для самого Меладзе. Просто гарем», — заявил Соседов.Читайте также:
«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками
«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной
«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа
Данил Пономарев