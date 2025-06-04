Кети Топурия спровоцировала слухи о четвертой беременности новым фото
Фото Кети Топурии породило волну слухов о четвертой беременности певицы
Поклонники заподозрили певицу Кети Топурию в четвертой беременности, увидев ее новую фотографию в социальных сетях.
На снимке с летней прогулки в лесу артистка позирует в свободной одежде и держит руку на животе, что вызвало предположения о ее возможном положении.
«Снова беременна? Подозрительная поза, и живот скрывает. Четвертый малыш? Поздравляем», — писали подписчики в комментариях.Сама Кети пока не комментировала слухи. Напомним, что певица воспитывает троих детей: 9-летнюю Оливию, 4-летнего Адама и годовалую Николь. Она состоит в отношениях со Львом Деньговым.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.