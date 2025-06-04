Кети Топурия спровоцировала слухи о четвертой беременности новым фото

04 июня 2025, 16:20

Фото Кети Топурии породило волну слухов о четвертой беременности певицы

Кети Топурия ( Фото Instagram*: @keti_one_official )

Поклонники заподозрили певицу Кети Топурию в четвертой беременности, увидев ее новую фотографию в социальных сетях.





На снимке с летней прогулки в лесу артистка позирует в свободной одежде и держит руку на животе, что вызвало предположения о ее возможном положении.





«Снова беременна? Подозрительная поза, и живот скрывает. Четвертый малыш? Поздравляем», — писали подписчики в комментариях.

