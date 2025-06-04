«Я переживаю»: Виктория Боня прокомментировала свадьбу Ксении Бородиной
Телеведущая Ксения Бородина поделилась радостной новостью — 3 июня она официально вышла замуж за Николая Сердюкова. Торжественная регистрация прошла в загсе Барвихи. В соцсетях звезда опубликовала свадебные кадры. Виктория Боня не осталась в стороне и отреагировала на снимки.
«Ксения Бородина вышла замуж. Мы ее поздравляем! Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие "улыбки", а взгляд... я переживаю», — высказалась Виктория.Боня также призвала обсуждать внешность жениха без переходов на личности.
«Давайте просто разберём этот взгляд. Вы видите любовь в глазах Николая? Да или нет? Но Ксения выглядит, конечно, невероятно красиво! Отдать ей должное, с годами она хорошеет», — отметила Боня.Комментарии пользователей оказались неоднозначными. Некоторые согласились с Боней, отметив, что на фото Сердюков действительно выглядит необычно. Другие призвали не делать поспешных выводов.
Позже Виктория предположила, что неоднозначная мимика жениха может быть связана не с характером, а с самодовольством.
«Я его не знаю, но меня настораживает прищур и ухмылка. Скорее всего, это взгляд для мужчин — смотрите, какую я королеву отхватил. Если это так, то понятно. Если нет, у меня вопросики», — заключила она.Напомним, что Ксения и Николай ранее участвовали в реалити-шоу «Сокровища императора». Во время съёмок Сердюков проявлял эмоциональность, что вызвало неоднозначную реакцию среди других участников — его называли инфантильным и вспыльчивым. Однако Бородина встала на его защиту, заявив, что он — искренний, честный и открытый человек.
Телеведущая подчеркнула, что их отношения — не игра на публику, и призвала окружающих воздержаться от советов.