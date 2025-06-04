Татьяна Брухунова опубликовала откровенное селфи

Брухунова показала себя без макияжа и откровенное фото в ванной
Татьяна Брухунова ( Фото: Instagram * @bruhunova )

Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, поделилась в социальных сетях селфи из ванной комнаты, удивив своих подписчиков.



Поклонники не ожидали увидеть жену юмориста в столь откровенном образе. На снимке Татьяна предстала без макияжа и привычной укладки, но, несмотря на это, получила множество комплиментов и добрых слов.

Ранее Брухунова поделилась редким видео с детьми от Евгения Петросяна, Ваганом и Матильдой, демонстрируя теплые отношения между ними.

​*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Виктория Иванченко

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