Татьяна Брухунова опубликовала откровенное селфи
Брухунова показала себя без макияжа и откровенное фото в ванной
Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, поделилась в социальных сетях селфи из ванной комнаты, удивив своих подписчиков.
Поклонники не ожидали увидеть жену юмориста в столь откровенном образе. На снимке Татьяна предстала без макияжа и привычной укладки, но, несмотря на это, получила множество комплиментов и добрых слов.
Ранее Брухунова поделилась редким видео с детьми от Евгения Петросяна, Ваганом и Матильдой, демонстрируя теплые отношения между ними.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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