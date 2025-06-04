Татьяна Брухунова опубликовала откровенное селфи

04 июня 2025, 16:08

Брухунова показала себя без макияжа и откровенное фото в ванной

Татьяна Брухунова ( Фото: Instagram * @bruhunova )

Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, поделилась в социальных сетях селфи из ванной комнаты, удивив своих подписчиков.