«На ходу глотаю и бегу»: ANNA ASTI рассказала, как ей удалось заметно похудеть

01 августа 2026, 18:01

ANNA ASTI призналась, что главный секрет её фигуры — плотный график

ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

ANNA ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) поделилась подробностями своего похудения и рассказала, что помогло ей привести себя в форму. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на шоу Димы Билана «Твой № 1» артистка призналась, что не придерживается жёстких диет, а делает ставку на умеренность в еде и насыщенный рабочий график.





По словам певицы, в последнее время она стала есть значительно меньше. Утро у исполнительницы обычно начинается с максимально простого завтрака — варёного яйца, которое она съедает буквально на бегу перед очередными делами.





«Сегодня было так же — я просто на ходу его глотаю и бегу по делам. Чем больше ты занят, тем меньше у тебя времени поесть. Когда ты приходишь домой, садишься перед телевизором, тогда тебе всегда хочется вкусняшку. Ты расслабляешься и иногда не контролируешь, сколько таких вкусняшек можешь съесть», — рассказала Анна.