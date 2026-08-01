«На ходу глотаю и бегу»: ANNA ASTI рассказала, как ей удалось заметно похудеть
ANNA ASTI призналась, что главный секрет её фигуры — плотный график
ANNA ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) поделилась подробностями своего похудения и рассказала, что помогло ей привести себя в форму. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на шоу Димы Билана «Твой № 1» артистка призналась, что не придерживается жёстких диет, а делает ставку на умеренность в еде и насыщенный рабочий график.
По словам певицы, в последнее время она стала есть значительно меньше. Утро у исполнительницы обычно начинается с максимально простого завтрака — варёного яйца, которое она съедает буквально на бегу перед очередными делами.
«Сегодня было так же — я просто на ходу его глотаю и бегу по делам. Чем больше ты занят, тем меньше у тебя времени поесть. Когда ты приходишь домой, садишься перед телевизором, тогда тебе всегда хочется вкусняшку. Ты расслабляешься и иногда не контролируешь, сколько таких вкусняшек можешь съесть», — рассказала Анна.Артистка уверена, что именно постоянная занятость помогает ей не переедать. По её мнению, свободное время нередко становится причиной лишних перекусов, тогда как плотный график практически не оставляет возможности для подобных привычек.
При этом Анна подчеркнула, что не является сторонницей строгих ограничений или изнурительных диет. Она старается придерживаться баланса, не отказываясь полностью от любимых продуктов, но и не позволяя себе лишнего.
Ранее поклонники неоднократно обращали внимание, что певица заметно похудела. Сама Анна признаётся, что пока не считает свою форму идеальной, однако уже чувствует себя гораздо комфортнее и довольна достигнутым результатом.