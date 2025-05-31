«Кричал от боли»: Ксения Бородина защитила жениха после его возмутительных выходок на шоу «Сокровища императора»

31 мая 2025, 17:40

Ксения Бородина защитила жениха после его выходок на шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков(Фото: Instagram*@borodylia)

Ксения Бородина в личном блоге прокомментировала агрессивное поведение своего возлюбленного Николая Сердюкова на шоу «Сокровища императора».





Ведущая поблагодарила тех, кто заботится о ней и искренне переживает, однако при этом подчеркнула, что она взрослый человек, который способен самостоятельно принимать решение. По словам Бородиной, через экран невозможно сделать выводы о человеке, который в моменте испугался от сильной боли, полученной во время испытания.





«Мы с Николаем живые, не пластмассовые. Бывают вспышки, бывает усталость, бывают ссоры... Судить со стороны всегда проще, чем прожить это внутри. Конечно, мы живем в обществе и наши эмоции не всегда могут быть уместными», — пояснила знаменитость.