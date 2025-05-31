«Народ уже тошнит от предателей»: Цыганова о возможном возвращении Пугачевой в Россию

31 мая 2025, 16:17

Вика Цыганова осудила возможное возвращение Аллы Пугачевой в Россию

Вика Цыганова (Фото: Instagram*/vika.tsyganova63)

Певица Вика Цыганова негативно отреагировала на новости о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. До этого исполнительница песни «Приходите в мой дом» возмутилась тем, что Минюст отказался признать примадонну иноагентом.







«Народ уже тошнит от предателей и от врагов России, отмывающих их. Участь предателей может быть лишь одна — намыленная петля», — написала Цыганова в соцсетях.

