«Народ уже тошнит от предателей»: Цыганова о возможном возвращении Пугачевой в Россию
Вика Цыганова осудила возможное возвращение Аллы Пугачевой в Россию
Певица Вика Цыганова негативно отреагировала на новости о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. До этого исполнительница песни «Приходите в мой дом» возмутилась тем, что Минюст отказался признать примадонну иноагентом.
«Народ уже тошнит от предателей и от врагов России, отмывающих их. Участь предателей может быть лишь одна — намыленная петля», — написала Цыганова в соцсетях.Таким образом она опровергла слова депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что народ из-за своей «доброты» примет Аллу Борисовну обратно. По мнению Вики Цыгановой, покинувшие страну артисты возвращаются на родину только ради денег и им не стыдно за собственное «предательство».
Накануне стало известно, что Алла Пугачева может приехать в Россию на фестиваль «Новая волна».
*Запрещен в РФ