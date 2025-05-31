«Обнимаю. Твоя бывшая»: Вера Сотникова обратилась к Владимиру Кузьмину

31 мая 2025, 17:17

Вера Сотникова обратилась к Владимиру Кузьмину в его день рождения

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)

Актриса и телеведущая Вера Сотникова в день рождения бывшего мужа Владимира Кузьмина выложила пост, в котором поздравила певца.







«С юбилеем, дорогой Володя! Ты самый лучший, самый добрый, самый талантливый, самый красивый, самый харизматичный, самый манкий, самый творческий. Твои песни и их исполнение гениальны! Мы не родили с тобой детей, но мы родили с тобой пять прекрасных клипов! Это время с благодарностью буду помнить всю жизнь. Желаю тебе здоровья, любви, вдохновения. Живи долго и счастливо. Обнимаю. Твоя бывшая», — написала в своем блоге актриса.