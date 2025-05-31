«Обнимаю. Твоя бывшая»: Вера Сотникова обратилась к Владимиру Кузьмину
Вера Сотникова обратилась к Владимиру Кузьмину в его день рождения
Актриса и телеведущая Вера Сотникова в день рождения бывшего мужа Владимира Кузьмина выложила пост, в котором поздравила певца.
«С юбилеем, дорогой Володя! Ты самый лучший, самый добрый, самый талантливый, самый красивый, самый харизматичный, самый манкий, самый творческий. Твои песни и их исполнение гениальны! Мы не родили с тобой детей, но мы родили с тобой пять прекрасных клипов! Это время с благодарностью буду помнить всю жизнь. Желаю тебе здоровья, любви, вдохновения. Живи долго и счастливо. Обнимаю. Твоя бывшая», — написала в своем блоге актриса.
Сотникова выразила радость, что Кузьмин был в ее жизни. Телеведущая также назвала экс-супруга гением.
В комментариях к публикации фанаты отметили, что в этом поздравлении очень много любви и нежности.
Напомним, союз Веры Сотниковой и Владимира Кузьмина распался спустя семь лет совместной жизни. Причиной расставания стало то, что чувства в паре стали угасать.
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