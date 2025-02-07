Анна Асти рассталась с мужем после слива интимных фотографий

Анна Асти (Фото: Телеграм @anna_asti)
В декабре прошлого года Анна Асти оказалась в центре скандала, когда мошенники взломали ее телефон и распространили интимные фотографии певицы в интернете.
Тогда Анна утверждала, что справляется с этой ситуацией вместе с мужем и концертным директором Станиславом Юркиным. Однако оказалось, что в отношениях между супругами не все так гладко.
По информации издания Super, супруги и не живут вместе с декабря прошлого года. Несмотря на напряженные отношения, Анна и Станислав пока не спешат оформлять развод. Более того, Юркин продолжает представлять интересы Асти как ее концертный директор.
Поводом для обсуждений также послужило то, что Анна удалила совместные фотографии с мужем из своих социальных сетей. Кроме того, как сообщают телеграм-каналы, новогодние праздники Асти и Станислав якобы провели раздельно.
Представители певицы, в свою очередь, информацию о расставании пары опровергают.
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По информации издания Super, супруги и не живут вместе с декабря прошлого года. Несмотря на напряженные отношения, Анна и Станислав пока не спешат оформлять развод. Более того, Юркин продолжает представлять интересы Асти как ее концертный директор.
Поводом для обсуждений также послужило то, что Анна удалила совместные фотографии с мужем из своих социальных сетей. Кроме того, как сообщают телеграм-каналы, новогодние праздники Асти и Станислав якобы провели раздельно.
Представители певицы, в свою очередь, информацию о расставании пары опровергают.
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Анастасия Хохлова