«Понял, что не долечу»: Милош Бикович пострадал во время съемок российского боевика

Милош Бикович (Фото: instagram*/bikovic)
Сербская и российская кинозвезда Милош Бикович по максимуму выполняет все трюки самостоятельно. Как пишет PeopleTalk, такой подход к делу однажды сыграл с ним злую шутку.
«Была сцена, где я плыву на лодке. Когда сцена заканчивается, я отплываю к берегу. Мне надо подняться и затеряться в толпе. Трос, которым тянули лодку за что-то зацепился. Я стоял на краю. Я прыгнул, но понял, что не долечу до берега, и упал в реку, так что я еще и искупался в Китае», — прокомментировал Бикович, говоря о съемках детектива-боевика «Красный шелк», где мужчина играет экс-царского агента в советские времена.Вместе с тем, это был не единственный случай, когда артист рисковал здоровьем. По словам продюсера киноленты Вадима Быркина, Биковичу однажды «посекло лицо стеклами».
Перед этим психолог рассказал, чего боится молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.
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