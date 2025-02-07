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«Понял, что не долечу»: Милош Бикович пострадал во время съемок российского боевика

Актер Милош Бикович пострадал во время съемок российского боевика
Милош Бикович (Фото: instagram*/bikovic)

Милош Бикович (Фото: instagram*/bikovic)

Сербская и российская кинозвезда Милош Бикович по максимуму выполняет все трюки самостоятельно. Как пишет PeopleTalk, такой подход к делу однажды сыграл с ним злую шутку.
«Была сцена, где я плыву на лодке. Когда сцена заканчивается, я отплываю к берегу. Мне надо подняться и затеряться в толпе. Трос, которым тянули лодку за что-то зацепился. Я стоял на краю. Я прыгнул, но понял, что не долечу до берега, и упал в реку, так что я еще и искупался в Китае», — прокомментировал Бикович, говоря о съемках детектива-боевика «Красный шелк», где мужчина играет экс-царского агента в советские времена.
Вместе с тем, это был не единственный случай, когда артист рисковал здоровьем. По словам продюсера киноленты Вадима Быркина, Биковичу однажды «посекло лицо стеклами».



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Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
Певица Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма
07 февраля 2025, 18:34

Анна Калашникова (Фото: Телеграм @annakalash1)

На недавней премьере боевика в Москве разгорелся неожиданный конфликт между певицей Анной Калашниковой и женой боксёра Дениса Лебедева, Кристиной. Мероприятие, приуроченное к выходу фильма с участием Лебедева, привлекло внимание множества зрителей и журналистов. Об этом сообщает mk.ru.
Во время фотосессии на красной дорожке Анна начала флиртовать с Денисом, что вызвало явное напряжение. Спортсмен, держа за руку свою супругу, выглядел нервным и пытался успокоить ситуацию, целуя Кристину и поправляя свой пиджак. Однако это не помогло: Кристина начала выражать недовольство, размахивая руками и явно недовольная поведением певицы.

Инцидент стал предметом обсуждения среди гостей премьеры, пока ситуацию не разрешил проходящий мимо режиссер фильма. Он призвал всех собраться и пройти в зал, что позволило разрядить обстановку.

На данный момент Анна Калашникова не прокомментировала произошедшее.

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#режиссёр
#инцидент
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Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери
Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

Ранее стало известно, какой конфуз Волочковой попал на видео.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

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«Понял, что не долечу»: Милош Бикович пострадал во время съемок российского боевика

*Запрещен в РФ
#дети
#семья
#жизнь
#звёзды
#шоу
#девочка
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Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#анастасия волочкова
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Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#свадьба
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