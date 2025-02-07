«Смотрю на Аверина и грущу»: Станислав Садальский раскритиковал коллегу по сцене

Максим Аверин (Фото: Телеграм @MaksimAverin)
Актер Станислав Садальский выразил свои мысли о частом появлении своего коллеги Максима Аверина на сцене. Он считает, что постоянное мелькание может привести к драме в жизни артиста.
«Смотрю на Аверина и грущу… он пытается втиснуться в тесный смокинг, стремится понравиться. Не стоит стремиться быть первым или лучшим, иначе результат может быть обратным», — отметил Садальский в своем телеграм-канале.
Он также привел слова нового художественного руководителя театра «Ленком» Владимира Панкова, который заявлял ранее: «Куда бы ты ни пришел, что бы ни включил — везде Аверин».
По мнению Садальского, Аверину не хватает легкости в игре.
«И в завершение — мой совет талантливому Максиму: игра должна быть легкой», — заключил артист.
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