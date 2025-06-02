Анна Asti решила сбросить маску: «Устала быть мешком для битья»

02 июня 2025, 18:38

Анна Asti заявила, что пришло время постоять за себя

Анна Asti (фото: Instagram* @asti)

Анна Asti откровенно высказалась об отношениях с певцом Artik (Артём Умрихин) после распада группы. Артистка призналась, что три года назад переживала сложный период, связанный с уходом из коллектива.





Тем не менее, Анна добавила, что именно трудности позволили её запустить успешную сольную карьеру.





«Когда я начала сольную карьеру, все говорили, что мне капец. Я знаю, что в шоу-бизнесе очень многие были против меня, и на мой успех вообще никто не делал ставки. Все как будто ждали моего падения, а я стала номер один с первой же песни», – подчеркнула Asti в беседе с изданием Rocket Mag.

«Нигде не было от меня ни одного грязного поста про распад группы, потому что я очень уважаю нашу историю. Я ничем не запачкала своего коллегу и ответила песнями и своим успехом. Но до сих пор постоянно слышу о том, что меня кто-то «сделал», а я сама ничего не стою. Есть только один вопрос: если всё так просто, то почему тогда вы не «сделаете» точно так же кого-то другого?», – задалась вопросом Asti.