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Анна Asti призналась, что у неё больше нет друзей

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Певица Анна Asti призналась, что у неё не осталось друзей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Исполнительница посетила премию RU.TV, где пообщалась с журналистами.

Артистка отметила, что ей самостоятельно удаётся поддерживать своё ментальное здоровье, а в помощи товарищей и специалистов она не нуждается.

«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей и психологов – ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Не хочется посвящать себя кому-то. Нужно стараться помогать себе самостоятельно», – подчеркнула Asti.
Ранее сообщалось, что Анна Asti отказалась от участия в российском музыкальном конкурсе «Интервидение».

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#шоу-бизнес
«Лучший отец нашим детям»: Женя Любич публично обратилась к супругу по особенному поводу
Женя Любич поздравила мужа Дмитрия Кончаковского с днем рождения
24 мая 2025, 15:47

Женя Любич и Дмитрий Кончаковский (Фото: Инстаграм* @jenia_lubich)

Певица Женя Любич публично поздравила своего супруга Дмитрия Кончаковского с днем рождения.
Исполнительница хита «Russian Girl» опубликовала нежные снимки с Дмитрием. В кадре супруги позировали в стильных образах в деловом стиле и обнимались.

«Лучший муж, лучший отец нашим детям, лучший в своем деле, причем в любом! И когда ты готовишь, и когда снимаешь на камеру клип для меня, и когда ты ведешь машину, и когда ты учишься со мной в школе, и когда ты катишь на скейте (недавно ты стал чемпионом), и когда ты учишь чему-то наших детей, и когда ты организатор моих концертов, и когда ты меня целуешь, и когда ты просто рядом — нет ничего лучше этого» — поздравила возлюбленного Любич.

Кончаковский и сам поздравил себя с особенным днем. Возлюбленный певицы порассуждал о том, каким для него стал прошлый год. Со слов Дмитрия, его жизнь протекает в очень быстром темпе.

«Иногда даже некогда оглянуться. Но сегодня тот самый день, когда стоит остановиться и сказать себе: все не зря», — откровенничал именник.

Муж Любич отметил, что стал увереннее и смелее. Он поблагодарил своих родных за поддержку и возможность быть тем, кем он является.

«Я ощущаю сильнейшую мотивацию становиться «лучшей версией себя»!», — добавил исполнительный директор концертной компании «Артлайф».

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Анна Asti призналась, что у неё больше нет друзей

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«Не представляю, как можно быть такой глупой!»: невеста Лепса вывела из себя Даниила Вахрушева в шоу «Мастер игры»
Даниил Вахрушев назвал Аврору Кибу дурой в шоу «Мастер игры»
24 мая 2025, 15:01

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

19летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба угодила в скандал на шоу «Мастер игры». Один из участников проекта усомнился в умственных способностях девушки.
Во второй серии реалити-шоу отношения между участниками накалились еще больше.

Во время битвы за деньги и иммунитет внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева расплакалась. Ее возмутило поведение актера Даниила Вахрушева. За девушку вступилась Аврора Киба и стала участницей конфликта.

Даниил грубо высказался об обеих участницах проекта.

«Какая же она тупая! Глупая Маша наговорила про меня фигни. Вообще не вдупляет, что происходит. Просто деревянный человек, деревяннейший! Я просто не представляю, как можно быть такой глупой! Авроре 18 лет, она — дура! За меня могут проголосовать просто из-за двух женщин, у которых пузырьки в голове», — возмущался артист.

Со слов Даниила, Киба испытывает к Вахрушеву личную неприязнь. Невеста Лепса же попыталась опровергнуть обвинения, но дала понять, что рада конфликтам между звездами.

Когда другие участники захотели вмешаться в словесную перепалку и примирить конфликтующих, Аврора отказалась от такой помощи.

«А в честь чего? Пусть еще побесится», — отметила девушка.

Сама возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» в своих умственных способностях не сомневается. Ранее Киба даже говорила, что пришла на шоу как раз для демонстрации интеллекта.

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#конфликт
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Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной пластики на лице
24 мая 2025, 14:33

Рита Дакота (фото: Telegram @ritadakotatelega)

Рите Дакоте удалось уговорить хирурга исправить последствия неудачной операции на лице. Об этом пишет издание «Страсти».
35-летняя артистка недавно сделала операцию по коррекции век. Результатами хирургического вмешательства Дакота поделилась со своими подписчиками, отметив, что совершенно недовольна результатом.

Теперь певица решилась исправить неудачную операцию и обратилась к известному хирургу, который согласился ей помочь.

Однако специалист предупредил Дакоту, что процедура может повлечь за собой осложнения. Он уточнил, что убрать образовавшуюся ямку не щеке не удастся, но получится сделать повторную коррекцию век.

«Ура, он меня взял, это самый счастливый день в моей жизни! Знаете, что я думаю, вот не получился у меня брак с первого раза, зато второй отличный, не получилась карьера на "Фабрике", зато потом какую построила, уникальную. Может, и глаза со второго раза получатся», – подчеркнула Дакота.
Также звезда призвала женщин подумать, прежде чем идти на изменения внешности с помощью хирургического вмешательства. Она отметила, что потратила 10 месяцев, много денег и нервов, а в итоге испортила себе лицо. Теперь ей придётся пройти через то же, чтобы вернуть изначальный вид и то не до конца.

Кроме того, артистка добавила, что оперировавший её хирург не призвал своей вины и отказался исправлять ошибки.

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#глаза
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#карьера
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Третья фанатка Киркорова выиграла суд, но деньги за отменённый концерт ей не вернут – подробности
Третья фанатка Киркорова выиграла суд из-за отменённого концерта
24 мая 2025, 14:30

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Третья фанатка Филиппа Киркорова выиграла суд, однако ей не удастся вернуть деньги за отменённый концерт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ещё одна поклонница исполнителя подала иск в суд на ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Жительница Краснодара в 2022 году приобрела билет на концерт артиста в подарок своей родительнице на День матери.

Изначально концерт был запланирован на 9 декабря, затем несколько раз переносился, а в итоге и вовсе был отменён.

Женщине удалось отсудить у компании Киркорова 12 394 рублей, в которые входят моральная компенсация и судебные расходы. Однако счета ООО заблокированы уже год, поэтому возврата денег ей не добиться.

Сейчас Киркоров снова переносит свои выступления из-за бурсита – воспаления суставов после серьёзного ожога руки.

Напомним, что в конце апреля на певце загорелась куртка во время выступления в Петербурге. Артисту диагностировали дефект кожных покровов, поэтому ему необходимо ежедневно делать перевязки, а перелёты запрещены. Осложнения развились на фоне сахарного диабета.

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«Что ревновать-то?»: Николай Басков объяснил поцелуи с женой Александра Реввы
Николай Басков ответил на заявление Александра Реввы о поцелуях с его женой
24 мая 2025, 14:15

Николай Басков (Фото: Инстаграм*/nikolaibaskov)

Николай Басков ответил на заявление Александра Реввы, который не против поцелуев «натурального блондина» со своей супругой. Эстрадный певец подчеркнул, что позволяет себе такие вольности только с давними друзьями. Его слова передает «7Дней».
«Я дружу с ними уже 20 лет, что ревновать-то? Я же знаю, кого мне целовать, а кого не целовать, у меня же грань есть», — пояснил народный артист на церемонии вручения музыкальной премии RU.TV.
Стоит добавить, что Николай Басков известен своей привычкой целовать коллег и поклонниц. Раньше он пытался это сделать на сцене с Любовью Успенской, а также снимался в страстной сцене с Мариной Федункив. Пару лет назад снова привлек внимание, прижимая к груди зрительницу на концерте.

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