Анна Asti призналась, что у неё больше нет друзей

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)
Певица Анна Asti призналась, что у неё не осталось друзей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Исполнительница посетила премию RU.TV, где пообщалась с журналистами.
Артистка отметила, что ей самостоятельно удаётся поддерживать своё ментальное здоровье, а в помощи товарищей и специалистов она не нуждается.
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Артистка отметила, что ей самостоятельно удаётся поддерживать своё ментальное здоровье, а в помощи товарищей и специалистов она не нуждается.
«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей и психологов – ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Не хочется посвящать себя кому-то. Нужно стараться помогать себе самостоятельно», – подчеркнула Asti.Ранее сообщалось, что Анна Asti отказалась от участия в российском музыкальном конкурсе «Интервидение».
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Анастасия Чинкова