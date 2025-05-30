«Конечно, мы иногда разводимся»: Анна Asti откровенно рассказала об отношениях с мужем

30 мая 2025, 15:03

Анна Asti откровенно рассказала об отношениях с мужем

Анна Asti (Фото: ВКонтакте @annaastivk)

В 2020 году Анна Asti вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Недавно появилась информация о том, что певица якобы рассталась с мужем. В шоу «Натальная карта» знаменитость откровенно рассказала о том, что происходит в ее личной жизни.





По словам исполнительницы, у них со Станиславом бывают разные периоды. Однако Анна не любит рассказывать о своей личной жизни. Из-за скрытности артистки возникают различные слухи, которые ее раздражают.





«Ну, конечно, мы иногда разводимся. Вот это — "Я с тобой разведусь!". Я не выставляю личную жизнь напоказ. Поэтому люди постоянно что-то придумывают, какую-то ерунду! Если можно что-то придумать», — высказалась Анна.