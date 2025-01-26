Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах

Анна Асти (Фото: соцсети)
Певица Анна Асти вновь повысила стоимость своих выступлений на корпоративах до десяти миллионов рублей. Как пишет Shot, ценник был снижен до трех миллионов на фоне скандала с голой вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
Возвращены и прежние условия проведения мероприятий. Речь идет о перелетах бизнес-классом, VIP-проходах, а также дорогих тонированных машинах и просторных номерах в отелях, не ниже пяти звезд.
Кроме того, певица требует швейцарский шоколад, горячие блюда и фрукты. За границей ей необходимы суточные в размере 200 долларов, а каждый член ее команды должен получить по 100. Также нужен безлимитный интернет, элитный алкоголь и закуски, а съемки должны быть согласованными. Съемки «втихушку» нарушителям обойдутся в один миллион рублей штрафа.
Ранее сообщалось об опасной болезни Сергея Лазарева.
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Кроме того, певица требует швейцарский шоколад, горячие блюда и фрукты. За границей ей необходимы суточные в размере 200 долларов, а каждый член ее команды должен получить по 100. Также нужен безлимитный интернет, элитный алкоголь и закуски, а съемки должны быть согласованными. Съемки «втихушку» нарушителям обойдутся в один миллион рублей штрафа.
Ранее сообщалось об опасной болезни Сергея Лазарева.
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Никита Кротов