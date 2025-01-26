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Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах

Shot: Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы в 10 млн руб
Анна Асти (Фото: соцсети)

Анна Асти (Фото: соцсети)

Певица Анна Асти вновь повысила стоимость своих выступлений на корпоративах до десяти миллионов рублей. Как пишет Shot, ценник был снижен до трех миллионов на фоне скандала с голой вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
Возвращены и прежние условия проведения мероприятий. Речь идет о перелетах бизнес-классом, VIP-проходах, а также дорогих тонированных машинах и просторных номерах в отелях, не ниже пяти звезд.

Кроме того, певица требует швейцарский шоколад, горячие блюда и фрукты. За границей ей необходимы суточные в размере 200 долларов, а каждый член ее команды должен получить по 100. Также нужен безлимитный интернет, элитный алкоголь и закуски, а съемки должны быть согласованными. Съемки «втихушку» нарушителям обойдутся в один миллион рублей штрафа.



Ранее сообщалось об опасной болезни Сергея Лазарева.

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«Вот кольцо»: Акинфеев рассказал о своем необычном предложении жене
Акинфеев впервые появился на публике с женой Екатериной
26 января 2025, 12:51

Игорь Акинфеев (Фото: соцсети)

Футболист Игорь Акинфеев впервые появился с супругой Екатериной на «Шоу Воли», передает VOICE. Там 38-летний вратарь рассказал о том, как сделал своей женщине предложение.
«Это гениальный поступок. Паша, это всё заезженное – белое платье, ужин в ресторане, тратится куча денег... Человек стоит, моет посуду. Я подошел, постучал Катю по плечу, сказал: «Вот кольцо», — поделился Акинфеев.
Сама Екатерина рассказала, что не смогла посмотреть один из матчей мужа из-за волнения, а также раскрыла некоторые семейные секреты.

Пара воспитывает сына Даниила, а также двух дочерей: Евангелину и Анну. Футбольные фанаты узнали о свадьбе 17 мая 2014 года, когда на свет появился первенец Даниил.

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«Невозможно перестать»: жена Петросяна показала фото в купальнике
Жена Петросяна Татьяна Брухунова показала фото в купальнике
26 января 2025, 12:26

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Фото в купальнике продемонстрировала подписчикам в соцсетях молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Известно, что пикантный снимок сделан на Мальдивах. Женщина кокетливо прокомментировала его.
«Невозможно перестать снимать эту воду», — гласит публикация.

Фото: соцсети

Конечно же, аудитория незамедлительно отреагировала на фотографию, отметив сногсшибательную фигуру избранницы 79-летнего сатирика.

«Хороша!», «Ни убавить, ни прибавить!», «Да, фигурка потрясающая! Умница и красавица!», «Какая статуэтка», — пестрят комментарии комплиментами.
В 2024 году Брухунова поделилась, что смогла победить свой страх воды. Плавать она научилась в Сочи.

Перед этим стало известно о «горячей» фотосессии певицы Анны Ивановой (Ханна). Недавно исполнительница отметила 34-летие.

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Рита Дакота пожелала Юре Борисову завоевать «Оскар»
26 января 2025, 12:11

Рита Дакота (Фото: соцсети)

Певица Рита Дакота выразила уверенность в том, что актер Юра Борисов сможет завоевать заветную статуэтку, передает The VOICE Mag.
В настоящее время Рита находится в Америке. В Нью-Йорке она снимала новые клипы в надежде добиться успеха на западной сцене. По ее словам, она очень счастлива за Юру Борисова, а также желает ему победы.

«Пускай наши талантливые актеры, музыканты, художники, театралы и гении всех профессий штурмуют мировую сцену. И будут соединять и примирять людей всех стран во времена ненависти и и разделения. Очень верю в это!» — подчеркнула исполнительница.

Напомним, актер включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая роль мужская второго плана» за фильм «Анора». На эту награду, помимо россиянина, претендуют Киран Калкин, Джереми Стронг и Гай Пирс, а также Кларенс Маклин. Победителей премии объявят 2 марта в Лос-Анджелесе.

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«Он ждал меня…»: Вера Брежнева заинтриговала подписчиков новым бойфрендом
Певица Вера Брежнева заинтриговала подписчиков новым бойфрендом
26 января 2025, 12:06

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Новым бойфрендом заинтриговала подписчиков в соцсетях певица Вера Брежнева. Она опубликовала фотографию молодого человека, чье лицо скрыто кепкой с пугающей надписью Mental Breakdown («психический срыв»). Исполнительница уточнила, что знакома с мужчиной уже не один год.
«Впервые я встретила его, когда мне было 18. Мы только встретились, и я ушла. Затем встретились снова и даже жили вместе несколько месяцев. Но, как иногда случается, что-то не сработало… Он ждал меня… Я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем. И наконец я хочу поговорить об этом», — рассказала селебрити.
Вместе с тем Брежнева добавила, что не торопится под венец, поскольку уже была замужем. Она считает, что ей и ее бойфренду необходимо хорошо узнать друг друга.

Ранее стало известно, кем является новый спонсор Веры Брежневой.

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«Долгое время отношения были дружескими»: Катя Кабак рассказала о начале романа с Тимуром Родригезом
Катя Кабак рассказала о начале романа с Тимуром Родригезом
26 января 2025, 11:09

Тимур Родригез и Катя Кабак (Фото: соцсети)

В 2023 году Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Теперь шоумен счастлив в отношениях с Катей Кабак. О том, как начинался их роман, пишет «СтарХит».
Слухи о романе между звездами появились почти сразу же после новостей о разводе Тимура. По словам Кати, на тот момент между ними были только дружеские отношения.

«Мы знакомы с Тимуром 15 лет. У нас очень много общих знакомых. Нам всегда было легко общаться. Мы хорошо понимали друг друга, оказались на одной волне. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы всегда поздравляли друг друга с праздниками. Он был желанным гостем на моих днях рождения», — вспомнила Кабак.

Катя рассказала, что их встреча с Родригезом состоялась спустя полгода после его развода с женой. Затем пара стала видеться чаще, а также появляться вместе на светских мероприятиях.

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Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с дочерью и будущим зятем
26 января 2025, 10:18

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и ее женихом (Фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем блоге новый снимок вместе с дочерью Ариадной и ее женихом Евгением.
«Мои любимые в гримерке», — подписала фотографию Анастасия.

Впервые об отношениях 19-летней Ариадны и ее возлюбленного стало известно на празднике по случаю 49-летия российской балерины. На праздновании Ариадна рассказала, что ее молодой человек немного старше ее. Сама Волочкова отмечает, что довольна выбором дочери и полностью поддерживает их отношения.

Артистка заключила, что дочь вместе с избранником избегают публичности и не любит папарацци.

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#отношения
#анастасия волочкова
#шоу-бизнес
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«Сбилась со счета»: Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»
Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»
26 января 2025, 08:55

Полина Гагарина (Фото: соцсети)

Полина Гагарина в своем блоге опубликовала первое фото со съемок вокального шоу «Голос», 13-й сезон которого начинается 31 января на Первом канале.
Уточняется, что в число наставников снова вошли Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев, а также оперная певица Хибла Герзмава — она впервые попробует себя в этой роли.

Полина Гагарина (Фото: соцсети)

«Наставничаю», — подписала снимок Гагарина.

По словам певицы, она уже сбилась со счета, сколько всего сезонов отработала. При этом каждый новый сезон для Гагариной является большим праздником.

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Сергей Лазарев подхватил опасную болезнь на отдыхе
Сергей Лазарев пожаловался на горную болезнь в путешествии по Южной Америке
26 января 2025, 08:33

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)

Сергей Лазарев путешествует по Южной Америке. После Аргентины и Бразилии артист направился в высокогорную Боливию, где он столкнулся с проявлениями горной болезни. Об этом российский певец сообщил в своем блоге.
«Померил кислород в крови, у меня было 70. Голова тяжелая, передвижения все медленные, так как начинается сильная одышка. Я вообще не воспринял всерьез эту горную болезнь, а зря», — рассказал артист.

Лазарев добавил, что ради фантастических пейзажей может и потерпеть неприятные симптомы.

По мнению экспертов, ситуация далеко не безобидна. Стоит отметить, что помимо легких проявлений болезни — головной боли, рвоты, также могут быть самые серьезные осложнения, вплоть до отека легких.

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«Мне было очень тяжело»: Анна Седокова про новый выпуск «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сомнения и опыт буллинга
Анна Седокова появится в новом выпуске шоу «Выжить в Самарканде» и покажет «себя настоящую»
26 января 2025, 06:43

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Популярная певица Анна Седокова, вокруг которой в последнее время множество скандалов из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, появится в новом выпуске реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Он выйдет в эфир уже в это воскресенье, 26 января, на ТНТ.
Проект, съемки которого проходили осенью прошлого года, оказался для артистки настоящим испытанием. Анна призналась в интервью «СтарХит», что участие в шоу далось ей нелегко.

Интересно, что в отличие от другого скорого выпуска шоу с участием Анны («Три аккорда»), который снимали до пластических операций певицы, в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» звезда появится с «новым» лицом.

Черная вдова: Анна Седокова появилась в новом выпуске «Трех аккордов» в свадебном платье
Черная вдова: Анна Седокова появилась в новом выпуске «Трех аккордов» в свадебном платье

По словам певицы, участие в проекте было для нее скорее личным вызовом, чем стремлением к победе. Она хочет, чтобы зрители увидели ее «настоящую».

«Я не знала никого из участников, у нас не было никаких отношений до проекта. Как вы понимаете, я пришла только во второй серии, поэтому предварительных договоренностей тоже не было. Я пришла абсолютно одна: не знала никого, а они не знали меня. Было очень сложно порой, думаю, зритель это увидит и поймет, потому что я человек, который не умеет просчитывать ходы наперед, не умею строить стратегии», — откровенно поделилась Седокова своими волнениями.
Певица отметила, что предыдущий опыт участия в подобном проекте закончился для нее быстро — всего за один день. Тогда Анна столкнулась с уже сформированными коалициями и осталась «вне игры».

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Артистка призналась, что добрые отзывы зрителей стали для нее мощной поддержкой, помогли не сдаться и вдохновили на участие во втором сезоне. По ее словам, на подобных проектах она сталкивалась с буллингом со стороны других звезд, поэтому испытывала большие опасения.

«Мне было очень тяжело, потому что я эмоциональный человек, я очень тонко чувствую все, что происходит вокруг. Когда мне предложили участвовать во втором сезоне, то первое, что мне сказали — участников из прошлого сезона, скорее всего, не будет, будут лишь добрые и правильные участники», — добавила Седокова.
Анна обещает, что зрители увидят, как она справлялась с вызовами и находила силы двигаться вперед.

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