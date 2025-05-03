«Это непростая история»: Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после скандалов

Анна Asti (Фото: Telegram-канал @anna_asti)
Певица Анна Asti рассказала об отношениях с супругом после скандалов, передает «Стархит».
В последнее время фанаты исполнительницы стали обсуждать ее возможный развод. В конце 2024 года в интернет попало интимное видео артистки, на котором она, вероятно, находится не с мужем. Несмотря на это, супруги смогли преодолеть кризис в отношениях.
По словам Анны, у них со Станиславом случаются разногласия.
Пара неоднократно появляется вместе на публике, подтверждая, что они продолжают вместе жить и работать.
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По словам Анны, у них со Станиславом случаются разногласия.
«Совмещать рабочие и семейные отношения — это непростая история. И так же, как все люди в подобной ситуации, мы можем и ругаться, и выяснять отношения, и спорить из-за рабочих вопросов. Но главное — не терять контроль над ситуацией и понимать, что все это делается для общего блага. Да, и у нас случаются разногласия, но мы выбрали одну позицию — не сдаваться и быть сильной командой», — поделилась певица.
Пара неоднократно появляется вместе на публике, подтверждая, что они продолжают вместе жить и работать.
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Екатерина Коршунова