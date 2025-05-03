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«Это непростая история»: Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после скандалов

Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после скандалов
Анна Asti (Фото: Telegram-канал @anna_asti)

Анна Asti (Фото: Telegram-канал @anna_asti)

Певица Анна Asti рассказала об отношениях с супругом после скандалов, передает «Стархит».
В последнее время фанаты исполнительницы стали обсуждать ее возможный развод. В конце 2024 года в интернет попало интимное видео артистки, на котором она, вероятно, находится не с мужем. Несмотря на это, супруги смогли преодолеть кризис в отношениях.

По словам Анны, у них со Станиславом случаются разногласия.

«Совмещать рабочие и семейные отношения — это непростая история. И так же, как все люди в подобной ситуации, мы можем и ругаться, и выяснять отношения, и спорить из-за рабочих вопросов. Но главное — не терять контроль над ситуацией и понимать, что все это делается для общего блага. Да, и у нас случаются разногласия, но мы выбрали одну позицию — не сдаваться и быть сильной командой», — поделилась певица.

Пара неоднократно появляется вместе на публике, подтверждая, что они продолжают вместе жить и работать.

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#люди
Нонна Гришаева безуспешно пытается получить государственную награду
Нонне Гришаеве отказали в звании народной артистки России
03 мая 2025, 08:54

Александр Нестеров и Нонна Гришаева (Фото: Инстаграм* @grishaevanonna)

Нонна Гришаева призналась, что безуспешно пытается получить звание народной артистки России. Театр, где актриса выступает, уже неоднократно отправлял соответствующий запрос.
53-летняя Нонна Валентиновна отметила, что не понимает причин отказа.

«Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ. К званиям и наградам я отношусь спокойно. Для меня важнее любовь и признание зрителя», — приводит слова актрисы Starhit.ru.
Гришаева также рассказала, как следит за своей физической формой. Актриса занимается йогой. Нонна Валентиновна внимательна к рациону, делая упор на раздельное питание.

Гришаева последние шесть является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.

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#театр
#актриса
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Долг Валдиса Пельша перед налоговой продолжает расти
ФНС требует от телеведущего Валдиса Пельша выплаты 2,5 млн рублей
03 мая 2025, 07:53

Фото: iStock/ blinow61

Валдис Пельш продолжает оставаться должником перед налоговыми органами России. Долг известного телеведущего лишь за неделею вырос еще на один миллион рублей.
Как стало известно SHOT, ФНС затребовала от 57-летнего Пельша 2,5 млн рублей. Еще неделю назад задолженность составляла 1,2 млн. Артист может столкнуться с запретом на выезд из России.

Пельш является владельцем компании «РД Студия». Ее прибыль за прошлый год составила 10 млн рублей.

Телеведущий находится во втором браке. Вместе с супругой Светланой они воспитывают четверых детей (дочь Илва и сыновья Михаил, Эйнер и Ивар). От первого брака у Валдиса есть дочь Эйжена.

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#фнс
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#долги
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«Меня нет. Придайте праху тело и под дерево»: Боня покоряет Эверест, прекратив вести часть соцсетей на время восхождения
После новости о возобновлении похода на Эверест Боня временно оставила Instagram*
03 мая 2025, 06:59

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня с юмором говорит о возможной смерти, продолжая покорять Эверест, несмотря на проблемы со здоровьем. Блогер, вернувшись в базовый лагерь после болезни, полна решимости взойти на вершину. При этом в одном из личных блогов она оставила краткое сообщение с фото, настрой которого испугал часть фанатов.
42-летняя Виктория отправилась на Эверест в конце апреля, мечтая осуществить давнюю цель, но столкнулась с горной болезнью. Головные боли, слабость и невозможность даже налить воды из чайника заставили ее прервать первую попытку. Врачи в госпитале диагностировали вирус, который также подкосил несколько других участников группы.

«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью
«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью
Боня признавалась, что одно время не могла держать голову и еле передвигалась, но заставляла себя идти, пока команда не решила остановиться. Поклонники ожидали, что она откажется от затеи, но блогер удивила всех решением попытаться вновь.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Как я похудела, как я осунулась! (...) Думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», — говорила она несколько дней назад.
Видимо, Виктория на этот раз собирается полностью отдать себя покорению горы, потому что ранее она лично вела несколько блогов, а теперь из своей страницы в Instagram* Боня временно ушла.

«Меня нет. Иногда, время от времени мой инстаграм* будет вести моя команда. Я вернусь, когда придет время», — загадочно написала она, вставив в пост фото с красными буквами на черном фоне.

Фото: Instagram* @victoriabonya

Такая комбинация несколько испугала поклонников, которые надеются, что блогер скоро возобновит старую деятельность в соцсети, и что решение отдалиться не указывает на очередное сильное переутомление.

Сейчас Виктория снова на Эвересте, готовая к акклиматизации в одиночку, вдохновленная беседой с другой альпинисткой. Боня признает, что голос еще слаб, а тело не восстановилось, но бросать «челлендж» не намерена.

Фанаты переживают, видя в проблемах блогера знаки судьбы, но Виктория отшучивается, обсуждая с мамой, что делать с ее прахом в случае смерти.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Если помру, то нет никакой страховки. Придайте праху тело и под дерево… Но пока не планирую. Можешь не переживать», — писала звезда своей матери.
Та шутку поддержала и добавила, что таких сложностей не надо: если хоронить, то дома.

«Не дай Бог. Удобрение под корни в дерево. И поливать дождем», — посмеялась Боня.
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Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест
Игоря Верника могут оштрафовать в двукратном размере за неоплату другого штрафа
03 мая 2025, 06:41

Игорь Верник (Фото: Instagram* @ivernik)

Московский суд рассмотрит административное дело в отношении актера Игоря Верника, связанное с неуплатой ранее назначенного штрафа. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
«Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года», — передает РИА Новости информацию суда.
Вернику вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающую наказание в виде двукратного штрафа, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

Причина первоначального штрафа, который актер не оплатил, и детали правонарушения Верника не раскрываются.

27 апреля «Радио 1» передавало, что Верник рассказал о своей нетипичной фобии в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Народный артист России заявил о сильнейшем страхе кошек — все дело в «инопланетном происхождении» хвостатых.

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«Сдать женщину за копейку одобрения»: Курбан Омаров, который ушел от Бородиной, пояснил, почему измена — не самое страшное
Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал о поведении мужчин, которое хуже измены
03 мая 2025, 06:05

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан Омаров поделился размышлениями о том, какой мужчина по-настоящему опасен для женщины, назвав измену меньшим злом, чем предательство ради чужого одобрения. Бизнесмен, чей брак с Ксенией Бородиной развалился из-за его неверности, теперь счастлив с новой женой Валерией.
44-летний Курбан не отрицает своих ошибок. Ксения обвиняла его в романах на стороне, включая связь с Валерией, начавшуюся до развода. Омаров признает, что любовь к телеведущей угасла, и, несмотря на попытки сохранить семью ради детей, он полюбил другую.

При этом Омаров не верит, что измена женщине и выбор другой дамы сердца является самым негативным, что мужчина может сделать в отношениях.

Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

«Самый страшный мужчина для женщины — не тот, кто ушел. И даже не тот, кто изменил. А тот, кто готов сдать свою женщину за копейку чужого одобрения. Кто ставит на алтарь уважения все, причем уважения перед такими же никчемными, мелкими мужиками, как он сам. Этот «мужик» никогда не будет думать, что чувствует женщина рядом с ним. Что ей больно. Что она устала. Что она вкладывает в него свою молодость, красоту, любовь, свое терпение. Ему наплевать», — передает слова Курбана «StarHit».

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Он признавал, что чувствует вину перед Ксенией и детьми, но объяснялся, что сердцу не прикажешь. И заодно говорил, что на Валерии вины не лежит никакой — она не знала, что ее любимый женат. Когда измена вскрылась, то молодая девушка почти разорвала отношения, однако Омаров потратил много времени на убеждение и все же уговорил ее дать ему второй шанс.

Курбан Омаров с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)

«Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть, уже после развода, и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения», — рассказывал Омаров.
Курбан уверяет, что Валерия из верующей семьи, где ценят честность, и их союз построен на взаимном уважении. Недавно у пары родился сын: мальчик появился на свет 1 февраля. Для молодой мамы это первый ребёнок, а для Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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