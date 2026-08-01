ANNA ASTI высказалась о конкуренции с коллегами и дуэтах с Димой Биланом
ANNA ASTI не видит смысла записывать с одним артистом несколько совместных песен
ANNA ASTI прокомментировала свое отношение к совместным работам Димы Билана с другими исполнительницами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка посетила сольный концерт певца, где вместе с ним исполнила их общий хит, а после выступления призналась, что спокойно относится к тому, что Билан сотрудничает с разными артистами.
По словам певицы, ей особенно нравятся дуэты Билана с Мари Краймбрери. При этом новую совместную работу исполнителя с Seville она пока не успела оценить, поскольку в это время готовилась к своему выходу на сцену.
«Я очень люблю его дуэт с Мари Краймбрери. С песней с Seville я не успела познакомиться, потому что бежала к сцене. У меня были свои приготовления. Но с Мари Краймбрери мне нравятся обе их песни», — поделилась ANNA ASTI.Артистка также дала понять, что не планирует записывать с Димой Биланом еще один дуэт. По ее мнению, одной совместной работы вполне достаточно, если она получилась удачной.
«У меня уже есть, зачем еще? Я не записываю по два, всегда по одному. Мне больше не нужно. Я делаю один раз и хорошо», — отметила певица.Кроме того, ANNA ASTI рассказала, что в последнее время заметно похудела. Исполнительница призналась, что пока не считает свою форму идеальной, однако уже чувствует себя значительно комфортнее и довольна промежуточным результатом.