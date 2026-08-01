ANNA ASTI высказалась о конкуренции с коллегами и дуэтах с Димой Биланом

01 августа 2026, 13:15

ANNA ASTI не видит смысла записывать с одним артистом несколько совместных песен

ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

ANNA ASTI прокомментировала свое отношение к совместным работам Димы Билана с другими исполнительницами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка посетила сольный концерт певца, где вместе с ним исполнила их общий хит, а после выступления призналась, что спокойно относится к тому, что Билан сотрудничает с разными артистами.



По словам певицы, ей особенно нравятся дуэты Билана с Мари Краймбрери. При этом новую совместную работу исполнителя с Seville она пока не успела оценить, поскольку в это время готовилась к своему выходу на сцену.





«Я очень люблю его дуэт с Мари Краймбрери. С песней с Seville я не успела познакомиться, потому что бежала к сцене. У меня были свои приготовления. Но с Мари Краймбрери мне нравятся обе их песни», — поделилась ANNA ASTI.

«У меня уже есть, зачем еще? Я не записываю по два, всегда по одному. Мне больше не нужно. Я делаю один раз и хорошо», — отметила певица.