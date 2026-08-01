Павел Деревянко признался, что мечтает стать многодетным отцом
Деревянко рассказал, что они с супругой Зоей работают над пополнением в семье
Павел Деревянко признался в шоу «По правде говоря», что мечтает о большой семье и надеется вновь стать отцом. По словам актера, они с супругой Зоей всерьез задумываются о совместных детях и уже делают все возможное, чтобы в их семье произошло пополнение.
Артист отметил, что считает детей главным смыслом жизни и уверен: именно семья и воспитание наследников делают человека по-настоящему счастливым.
«Детишки — это наше все. Вообще для чего мы в эту жизнь приходим? Чтобы прожить ее как можно счастливее. Но мы должны не только получать удовольствия от этой жизни, а отдавать ей. И дети — наши цветы. Лучше детей, твоей профессии и семьи — нет ничего. Я хочу быть многодетным отцом, мы над этим работаем», — рассказал Деревянко.Сейчас Павел уже воспитывает двоих родных дочерей от предыдущих отношений. После свадьбы с Зоей его семья стала еще больше — актер также принимает активное участие в жизни двоих сыновей супруги от предыдущего брака.
Несмотря на то что Деревянко уже является многодетным отцом фактически, он мечтает о появлении общих детей с Зоей и не скрывает, что надеется в ближайшем будущем вновь услышать радостную новость о пополнении в семье.