Наталья Бардо задолжала налоговой почти миллион рублей

01 августа 2026, 12:31

Актриса Наталья Бардо задолжала ФНС в размере более 973 тысяч рублей

Наталья Бардо (Фото: Instagram* / @bardonata)

У актрисы Натальи Бардо возникли проблемы с Федеральной налоговой службой. Как стало известно «Звездачу», на сегодняшний день за ее индивидуальным предпринимателем числится задолженность перед ФНС.