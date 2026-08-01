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Наталья Бардо задолжала налоговой почти миллион рублей

Актриса Наталья Бардо задолжала ФНС в размере более 973 тысяч рублей
Наталья Бардо (Фото: Instagram* / @bardonata)

У актрисы Натальи Бардо возникли проблемы с Федеральной налоговой службой. Как стало известно «Звездачу», на сегодняшний день за ее индивидуальным предпринимателем числится задолженность перед ФНС.



По имеющимся данным, общая сумма долга составляет 973 622 рубля 13 копеек. В эту сумму входят начисленные налоги, а также возможные пени и задолженности, накопившиеся за предыдущие налоговые периоды.

Пока сама Наталья Бардо ситуацию публично не комментировала. Неизвестно, планирует ли актриса в ближайшее время погасить задолженность или оспорить начисленную сумму.

Стоит отметить, что подобные задолженности нередко возникают у индивидуальных предпринимателей из-за несвоевременной уплаты налогов, начисленных пеней или перерасчетов. На данный момент официальной информации о каких-либо дополнительных мерах со стороны налоговой службы в отношении актрисы не поступало.

Софья Метелева

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