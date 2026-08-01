Наталья Бардо задолжала налоговой почти миллион рублей
У актрисы Натальи Бардо возникли проблемы с Федеральной налоговой службой. Как стало известно «Звездачу», на сегодняшний день за ее индивидуальным предпринимателем числится задолженность перед ФНС.
По имеющимся данным, общая сумма долга составляет 973 622 рубля 13 копеек. В эту сумму входят начисленные налоги, а также возможные пени и задолженности, накопившиеся за предыдущие налоговые периоды.
Пока сама Наталья Бардо ситуацию публично не комментировала. Неизвестно, планирует ли актриса в ближайшее время погасить задолженность или оспорить начисленную сумму.
Стоит отметить, что подобные задолженности нередко возникают у индивидуальных предпринимателей из-за несвоевременной уплаты налогов, начисленных пеней или перерасчетов. На данный момент официальной информации о каких-либо дополнительных мерах со стороны налоговой службы в отношении актрисы не поступало.
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