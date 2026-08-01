«Это ужасно тяжело»: Катя Лель впервые откровенно рассказала, как пережила смерть отца

01 августа 2026, 12:27

Катя Лель призналась, что потеря отца стала самым тяжёлым испытанием в её жизни

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель поделилась воспоминаниями о смерти своего отца Николая Чупринина, которого не стало в 2002 году. По словам певицы, пережить эту утрату было невероятно сложно, а события тех дней до сих пор сохранились в памяти лишь фрагментами. Об этом сообщает Popcake.





Артистка призналась, что после смерти близкого человека находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и вспоминает тот период словно в тумане.





«Это ужасно тяжело. Я даже не все помню, потому что все было, как в тумане и бреду. Это было так тяжело и глубинно. Единственное, что спасает — это понимание того, что у каждой души прописан свой срок. И ты не можешь ничего изменить. Душа приходит с определенной миссией, у каждой души прописана своя дата прихода и ухода. Так прописано свыше. Но то, что душа никогда не умирает — меня успокаивает», — рассказала Лель.