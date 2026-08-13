Анна Бузова сообщила о рождении дочери

13 августа 2026, 09:04

Анна Бузова с мужем (Фото: Instagram* @annabuzova)

Анна Бузова поделилась радостной новостью с подписчиками: сестра певицы Ольги Бузовой впервые стала мамой. О пополнении в семье женщина сообщила в своих социальных сетях, не скрывая эмоций.





Поклонники семьи уже начали оставлять тёплые пожелания Анне, её супругу и новорождённому малышу. Для Ольги Бузовой это событие также стало особенно важным — артистка впервые получила статус тёти.





«Мы стали родителями. Самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас», — написала Бузова.