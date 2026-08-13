Анна Бузова сообщила о рождении дочери
Анна Бузова поделилась радостной новостью с подписчиками: сестра певицы Ольги Бузовой впервые стала мамой. О пополнении в семье женщина сообщила в своих социальных сетях, не скрывая эмоций.
Поклонники семьи уже начали оставлять тёплые пожелания Анне, её супругу и новорождённому малышу. Для Ольги Бузовой это событие также стало особенно важным — артистка впервые получила статус тёти.
«Мы стали родителями. Самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас», — написала Бузова.
Сейчас Анна и Ольга поддерживают близкие отношения, хотя в детстве сестры часто ссорились. Причиной конфликтов порой становились вещи старшей Бузовой: младшая примеряла ее одежду без разрешения.
Разногласия возникали и из-за личной жизни. При этом Анна росла спокойной и прилежной школьницей, а Ольга в старших классах начала курить. Узнав об этом, младшая сестра рассказала родителям, поскольку переживала за здоровье Ольги.