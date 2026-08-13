Сергей Урсуляк посетовал на нехватку «буйных» режиссёров в российском кино
В российском кино не хватает смелых и самостоятельных режиссёров, готовых выходить за типичные рамки. Такое мнение выразил создатель «Ликвидации» и «Тихого Дона» Сергей Урсуляк в беседе с «Известиями».
По словам режиссёра, сегодня вокруг кинематографа существует слишком много ограничений – как внешних, так и внутренних. Кроме того, отбор тех, кому доверяют съёмки, всё чаще идёт в пользу «договороспособных» и готовых на компромиссы людей.
«Я бы сказал, настоящих буйных мало», — пояснил «Известиям» Урсуляк.
«Не только тебе тесно»: Кинокритик посоветовал Инстасамке скорее покинуть Россию
Он указал на то, что знаменитые картины — например, «Летят журавли» и «Восхождение» — нередко сталкивались с серьёзными преградами в период своего создания, однако их все же удавалось выпустить.
Урсуляк уверен: сильные фильмы рождаются только из множества разнообразных кинематографических высказываний. По его мнению, при съемке сотни фильмов может получиться пять хороших, в то время как снять пять шедевров, запустив всего пять проектов, невозможно.
Напомним, что этим летом Сергею Урсуляку исполнилось 68 лет. Он не только состоялся как выдающийся режиссёр, но и создал крепкую творческую династию. Его дочери от разных браков – Александра и Дарья – продолжили актерскую традицию семьи. Подробности читайте в материале «Радио 1».