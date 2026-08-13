Сергей Урсуляк посетовал на нехватку «буйных» режиссёров в российском кино

13 августа 2026, 02:14

Сергей Урсуляк (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В российском кино не хватает смелых и самостоятельных режиссёров, готовых выходить за типичные рамки. Такое мнение выразил создатель «Ликвидации» и «Тихого Дона» Сергей Урсуляк в беседе с «Известиями».





По словам режиссёра, сегодня вокруг кинематографа существует слишком много ограничений – как внешних, так и внутренних. Кроме того, отбор тех, кому доверяют съёмки, всё чаще идёт в пользу «договороспособных» и готовых на компромиссы людей.



«Я бы сказал, настоящих буйных мало», — пояснил «Известиям» Урсуляк.