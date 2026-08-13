Выяснилось, что блогер Лерчек всю жизнь будет проходить таргетную терапию от рака
РИА Новости: Блогер Лерчек всю жизнь будет проходить таргетную терапию от рака
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) будет пожизненно проходить таргетную терапию для борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к окружению блогера.
Напомним, что в феврале у Лерчек родился четвертый ребенок. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, где диагностировали рак желудка четвертой стадии.
Лерчек призналась, что болезнь изменила её отношение к критике и недоброжелателям
В конце июля Гагаринский суд приговорил блогера к пяти годам условно по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей, а также назначил штраф свыше 700 миллионов рублей. Приговор обжаловали как прокуратура, так и защита Лерчек, которая настаивает на оправдании из-за отсутствия состава преступления.
Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. По информации РИА Новости, Валерии предстоит пожизненный курс таргетной терапии с интервалом в три недели (либо до момента, когда процедура станет невозможной из-за токсичности), а также иммунная терапия каждые две недели.
Токсичность может проявиться в виде выраженных побочных эффектов — тогда лечение прерывают или полностью отменяют. Таргетная терапия считается перспективным направлением молекулярной медицины: в этом случае речь идет о препаратах, которые создают под конкретную мутацию в раковой клетке.