Выяснилось, что блогер Лерчек всю жизнь будет проходить таргетную терапию от рака

13 августа 2026, 05:30

РИА Новости: Блогер Лерчек всю жизнь будет проходить таргетную терапию от рака

Лерчек (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) будет пожизненно проходить таргетную терапию для борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к окружению блогера.





Напомним, что в феврале у Лерчек родился четвертый ребенок. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, где диагностировали рак желудка четвертой стадии.



