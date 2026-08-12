«Стала культом»: Нюта из «Ранеток» назвала участие в группе даром, а не обузой

12 августа 2026, 16:23

Певица Нюта перечислила, с кем из участниц «Ранеток» поддерживает отношения

Анна Байдавлетова (Фото: Instagram* @nyutaofficial)

Певица Нюта (настоящее имя — Анна Байдавлетова), которую зрители знают по участию в группе «Ранетки», назвала даром свою причастность к истории этого коллектива.





В беседе с «Газетой.Ru» артистка подчеркнула, что не испытывает обиды, когда люди вспоминают её в связи с группой.

«Я понимаю, что это значительная часть моего пути и самая яркая. Группа «Ранетки» стала культом, это не была обычная музыкальная группа, поэтому быть частью такой истории — это дар! Абсолютно не обижаюсь, но и своё сольное творчество хочется сделать сильным, чтобы ко мне чаще подходили, узнавая уже по новым песням», — рассказала Нюта.

«Мы нечасто на связи, но мы в хороших отношениях. Больше похожих на родственные связи», — добавила Анна.