«Стала культом»: Нюта из «Ранеток» назвала участие в группе даром, а не обузой
Певица Нюта перечислила, с кем из участниц «Ранеток» поддерживает отношения
Певица Нюта (настоящее имя — Анна Байдавлетова), которую зрители знают по участию в группе «Ранетки», назвала даром свою причастность к истории этого коллектива.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка подчеркнула, что не испытывает обиды, когда люди вспоминают её в связи с группой.
«Я понимаю, что это значительная часть моего пути и самая яркая. Группа «Ранетки» стала культом, это не была обычная музыкальная группа, поэтому быть частью такой истории — это дар! Абсолютно не обижаюсь, но и своё сольное творчество хочется сделать сильным, чтобы ко мне чаще подходили, узнавая уже по новым песням», — рассказала Нюта.Кроме того, певица рассказала, что поддерживает связь с Еленой Третьяковой и Евгенией Огурцовой.
«Мы нечасто на связи, но мы в хороших отношениях. Больше похожих на родственные связи», — добавила Анна.16 августа Нюта выступит в рамках «Вельвет Фест».