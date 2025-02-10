«Дети – маме, алименты – папе»: Владислав Бакальчук и Татьяна Ким официально развелись

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (фото: Telegram @WBakalchuk)
Владимир Бакальчук и Татьяна Ким официально развелись.
«История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент, когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен. Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», – написал в личном блоге предприниматель.Отмечается, что следующее судебное заседание состоится 18 февраля. На нём будет вынесено решение по разделу имущества бывших супругов.
Напомним, что в сентябре прошлого года около офиса компании Wildberries произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, ещё несколько были ранены. После этой трагедии Татьяна Бакальчук объявила о возвращении себе девичьей фамилии Ким, а также подала на развод.
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Анастасия Чинкова