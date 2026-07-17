Анна Хилькевич и Артур Мартиросян выиграли второй сезон шоу «Ставка на любовь»

17 июля 2026, 22:50

Хилькевич с мужем стали победителями «Ставки на любовь» и забрали ₽5,39 млн

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян стали победителями второго сезона шоу «Ставка на любовь». В финальном испытании супруги обошли своих соперников — Женю Ершова и его невесту Анну Пролыгину.





За победу пара получила денежный приз в размере 5 миллионов 390 тысяч рублей. После объявления результатов Хилькевич не скрывала эмоций, признавшись, что участие в проекте стало для нее настоящим испытанием.





«Я испытала все чувства, которые я переживала здесь — боль, счастье, страх, страдание, ожидание. Всё как будто сжалось внутри и взорвалось в момент, когда мы поняли, что победили. Это было так по-киношному», — поделилась актриса.