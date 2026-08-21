Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери львёнка из сафари-парка

21 августа 2026, 10:10

Анна Хилькевич (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Хилькевич устроила необычный сюрприз для средней дочери Анны-Марии в день ее восьмилетия. Девочка стала опекуном трехмесячной львицы из сафари-парка и сможет следить за тем, как она растет. Об этом сообщила россиянка в своих социальных сетях.





Звезда сериала «Универ» объяснила выбор подарка любовью дочери к животным. По словам артистки, Анна-Мария трепетно относится к природе и всему живому.





«Она очень близкая к природе девочка, а в её сердце умещается любовь ко всему живому. Поэтому мы решили подарить ей львёнка», — рассказала Хилькевич.