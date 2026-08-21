Долина рассказала, как уживается с семьёй в подаренной друзьями квартире
Народная артистка России Лариса Долина поделилась деталями о своём новом жилье. Друзья подарили ей квартиру в новостройке, причём для неё объединили сразу два жилых помещения.
Певица рассказала об этом на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Мероприятие проходит в Казани с 20 по 26 августа.
По словам Долиной, объединённые квартиры образуют просторное пространство, где у дочери Ангелины и внучки Александры есть собственный изолированный блок. Там они живут вместе со своей кошкой.
«Они там со своей кошкой, кстати, живут, которую нельзя выпускать, потому что ее мои сожрут просто», — сказала певица журналистам.Долина не собирается делать ремонт: отделку выполнили до её переезда. Артистка планирует и дальше жить вместе с дочерью и внучкой, так как по её словам, они не могут друг без друга. При этом прежнюю квартиру родных семья намерена сдавать в аренду.