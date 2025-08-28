Достижения.рф

Добровинский прокомментировал слухи об интимной связи между Гордон и Товстиком

Александр Добровинский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слухи об интимной связи между Екатериной Гордон и Романом Товстиком.



Перед этим Товстик сравнивал Полину Диброву со своей женой Еленой, говоря о том, что устал от постоянных скандалов и разбирательств с супругой. Предприниматель отмечал, что Полина смогла «цивилизованно» оформить развод.

«Да, я слышал об этом. А что — Екатерина красивая женщина, вполне могли начаться отношения. Только это их личное дело», — сказал Добровинский.

Никита Кротов

