Фанаты Кадышевой заплатили 5 тыс. за концерт, но не увидели его из-за давки и деревьев: «Это был кошмар»

28 августа 2025, 20:57

На концерте Надежды Кадышевой произошла давка

Фото: iStock/Anton Vierietin

Концерт певицы Надежды Кадышевой в Москве обернулся настоящим хаосом из-за перепродажи билетов – количество проданных билетов значительно превысило вместимость площадки.





О неприятном инциденте рассказала «Газете.Ru» одна из зрительниц, Мария. По её словам, пройти к своему месту было практически невозможно из-за сильной давки на входе и переполненности зала.





«Это просто был кошмар. Концерт начался в восемь, нас пустили только к девяти часам туда, потому что на входе была адская давка, все стояли и непонятно куда пролазили. Когда мы зашли на территорию, билетов было продано в 3—-4 раза больше, чем может вместить эта площадка, соответственно, там толпы. Люди сидят, стоят на скамейках. Пройти на свое место – то, которое ты оплатил, а между прочим, 5500 стоил билет в партер, – невозможно. То есть мы пытались протиснуться, нас зажали в этой давке. Я уже начала просто задыхаться, поняла, что дальше не пойду», – поделилась Мария.