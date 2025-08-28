Фанаты Кадышевой заплатили 5 тыс. за концерт, но не увидели его из-за давки и деревьев: «Это был кошмар»
На концерте Надежды Кадышевой произошла давка
Концерт певицы Надежды Кадышевой в Москве обернулся настоящим хаосом из-за перепродажи билетов – количество проданных билетов значительно превысило вместимость площадки.
О неприятном инциденте рассказала «Газете.Ru» одна из зрительниц, Мария. По её словам, пройти к своему месту было практически невозможно из-за сильной давки на входе и переполненности зала.
«Это просто был кошмар. Концерт начался в восемь, нас пустили только к девяти часам туда, потому что на входе была адская давка, все стояли и непонятно куда пролазили. Когда мы зашли на территорию, билетов было продано в 3—-4 раза больше, чем может вместить эта площадка, соответственно, там толпы. Люди сидят, стоят на скамейках. Пройти на свое место – то, которое ты оплатил, а между прочим, 5500 стоил билет в партер, – невозможно. То есть мы пытались протиснуться, нас зажали в этой давке. Я уже начала просто задыхаться, поняла, что дальше не пойду», – поделилась Мария.Девушка также отметила, что намерена вернуть деньги за билет, однако представители Кадышевой не отвечают на её обращения.
Кроме того, другие посетители концерта в соцсетях поделились информацией об ужасной организации. По их словам, некоторые люди забирались на деревья, чтобы увидеть сцену, а тем, кто оставался внизу, ничего не было видно. Также усугубляло ситуацию то, что многие принесли с собой алкоголь, устроив из концерта попойку.