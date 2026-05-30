Анна Хилькевич призналась, что ей тяжело находиться рядом с Евгением Ершовым и его девушкой

Хилькевич рассказала о напряжённых отношениях с Ершовым и Пролыгиной

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич откровенно рассказала о конфликте, который разгорелся на съёмках реалити-шоу «Ставка на любовь». По словам актрисы, наибольшее напряжение у неё возникло в общении с Евгением Ершовым и его возлюбленной Анной Пролыгиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Хилькевич призналась, что сейчас ей непросто находиться рядом с парой из-за постоянных словесных перепалок. По её мнению, конфликт усугубляется тем, что некоторые участники позволяют себе переходить границы и задевать личные темы.





«Мне тяжело сейчас находиться рядом с Женей и его девушкой, у нас происходят перепалки. Я не люблю, когда переходят на личности, даже в шутку какие-то оскорбления кидают, ярлыки навешивают», — рассказала Анна Хилькевич во время офлайн-кастинга нового шоу «Хочу на ТНТ».