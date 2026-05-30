«С ума сошли?»: Дмитрий Дибров резко отреагировал на слухи о романе с Екатериной Гусевой

30 мая 2026, 20:38

Дмитрий Дибров назвал сплетни об отношениях с Екатериной Гусевой выдумками

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

Дмитрий Дибров эмоционально прокомментировал слухи о возможном романе с Екатериной Гусевой. Поводом для обсуждений стал их совместный выход в свет, после которого в СМИ и соцсетях появились предположения о близких отношениях между знаменитостями. Об этом сообщает «Пятый канал».





Телеведущий дал понять, что подобные разговоры не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, с Гусевой его связывают исключительно дружеские и профессиональные отношения, а любые домыслы о романе он считает абсурдными.





«Вы что, с ума сошли? Это мой любимый друг и соратник. Откуда вы сплетни подбираете? Так прекратите есть чехоткины плевки», — возмутился Дмитрий Дибров в разговоре с журналистами.