Полиция задержала экс-девушку Паши Техника из-за вечеринки Виталия Гогунского
В Москве задержали бывшую девушку Паши Техника и экс-содержанку футболистов «Зенита» Кристину Лекси. Заявление на неё написал актёр Виталий Гогунский из-за слитых видео 18+ с её вечеринки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Гогунский разозлился после того, как Кристина выложила ролики с его дня рождения. В заявлении он указал: Лекси опубликовала материалы без его согласия и продаёт взрослый контент несовершеннолетним в своём блоге.
На той вечеринке присутствовала и балерина Анастасия Волочкова. Она тоже разозлилась из-за слитых кадров, но в полицию обращаться не стала. Помимо этого, претензии к девушке предъявили её бывший PR-менеджер и несколько сотрудников — им она задерживала зарплату.
Полицейские задержали Кристину несколько дней назад. Гогунский же продолжает общаться с её друзьями, например с Ольгой Мур, которая тоже публикует откровенный контент.
