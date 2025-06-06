Анна Хилькевич продает особняк, который недавно достроила: «Нам уже мало места»

06 июня 2025, 18:09

Анна Хилькевич решила продать особняк, который недавно достроила

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)

Актриса Анна Хилькевич призналась, что они с супругом Артуром Волковым опять решили переехать. Со слов артистки, особняк, который они приобрели в 2023 году и недавно достроили, теперь мал для их многодетной семьи.





Звезда «Универа» рассказала, что отстроенный дом уже выставили на продажу, поскольку они «не настолько богатые», дабы содержать два особняка.





«Мы просто решили взять новую высоту и переехать в другой дом. Нам уже мало места. Сейчас находимся на той стадии, когда мы ищем новое жилье всей семьей. Мы снова ворвемся в стадию ремонта. Очень жалко сил мужа, вложений и так далее, но…» — рассказала Хилькевич в разговоре с Телеграм-каналом «Звездач».

«Скорее всего, мы будем наполовину, то есть коробку возьмем и там уже доделаем так, как нам нравится», — добавила Хилькевич.