«Забвение равносильно смерти»: Лев Лещенко о завершении карьеры
Певец Лев Лещенко высказался о завершении своей карьеры
Лев Лещенко рассказал о своем отношении к завершению карьеры. В отличие от Ирины Аллегровой и других артистов, объявивших об уходе со сцены, Лещенко пока не планирует этого делать.
«Чем раньше ты уходишь на пенсию, тем раньше стареешь и становишься ненужным», — считает певец.По информации общественной службы новостей, советский и российский эстрадный певец уверен, что пока есть силы и желание, нужно продолжать радовать публику.
Лещенко подчеркнул, что для артиста «забвение равносильно смерти» и что он намерен «до последнего своего вдоха освещать людям путь». Поэтому, на пенсию он не собирается.