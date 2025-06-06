«Забвение равносильно смерти»: Лев Лещенко о завершении карьеры

Певец Лев Лещенко высказался о завершении своей карьеры
Фото: iStock/MarioLisovski

Лев Лещенко рассказал о своем отношении к завершению карьеры. В отличие от Ирины Аллегровой и других артистов, объявивших об уходе со сцены, Лещенко пока не планирует этого делать.



«Чем раньше ты уходишь на пенсию, тем раньше стареешь и становишься ненужным», — считает певец.
По информации общественной службы новостей, советский и российский эстрадный певец уверен, что пока есть силы и желание, нужно продолжать радовать публику.

Лещенко подчеркнул, что для артиста «забвение равносильно смерти» и что он намерен «до последнего своего вдоха освещать людям путь». Поэтому, на пенсию он не собирается.

Виктория Иванченко

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