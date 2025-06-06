«Забвение равносильно смерти»: Лев Лещенко о завершении карьеры

06 июня 2025, 17:39

Певец Лев Лещенко высказался о завершении своей карьеры

Фото: iStock/MarioLisovski

Лев Лещенко рассказал о своем отношении к завершению карьеры. В отличие от Ирины Аллегровой и других артистов, объявивших об уходе со сцены, Лещенко пока не планирует этого делать.







«Чем раньше ты уходишь на пенсию, тем раньше стареешь и становишься ненужным», — считает певец.

