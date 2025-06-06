«Подумала, мошенники»: Медведева рассказала о реакции на сообщение Загитовой

06 июня 2025, 17:46

Медведева призналась, что приняла сообщение Загитовой за уловки мошенников

Алина Загитова и Евгения Медведева (фото: Telegram-канал @azagitova_official)

Фигуристка Евгения Медведева помирилась с коллегой Алиной Загитовой. Спортсменка призналась, что сначала восприняла сообщение от неё за уловку мошенников.





Поклонники девушек были очень рады, что они наконец-то помирились и даже начали работать в одном проекте. Медведева вспомнила, с чего началось их общение после длительной паузы.



Евгения получила сообщение от Алины и несколько раз перепроверила её мобильный телефон.





«Я, конечно, несколько раз перепроверила номер телефона, ник в Telegram, потому что часто бывает, что пишут мошенники. Подумала, мошенники», – поделилась Медведева, слова которой приводит NEWS.ru.