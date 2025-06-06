«Подумала, мошенники»: Медведева рассказала о реакции на сообщение Загитовой
Медведева призналась, что приняла сообщение Загитовой за уловки мошенников
Фигуристка Евгения Медведева помирилась с коллегой Алиной Загитовой. Спортсменка призналась, что сначала восприняла сообщение от неё за уловку мошенников.
Поклонники девушек были очень рады, что они наконец-то помирились и даже начали работать в одном проекте. Медведева вспомнила, с чего началось их общение после длительной паузы.
Евгения получила сообщение от Алины и несколько раз перепроверила её мобильный телефон.
«Я, конечно, несколько раз перепроверила номер телефона, ник в Telegram, потому что часто бывает, что пишут мошенники. Подумала, мошенники», – поделилась Медведева, слова которой приводит NEWS.ru.Фигуристка вспомнила, что коллега начала общение с шутки, после чего у них завязался разговор. Спустя время они встретились и решили оставить все обиды в прошлом и продолжить сотрудничество.
Напомним, что спортсменки поссорились в 2018 году, после Олимпийских игр в Пхенчане. Тогда 15-летняя Загитова завоевала золотую медаль в оиночном катании, опередив 18-летнюю Медведеву. Евгения открыто заявила, что их тренер Этери Тутберидзе сделала ставку на Алину, хотя могла оставить её в юниорах и дать Медведевой больше шансов на победу.