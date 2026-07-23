Анна Хилькевич раскрыла секрет своей «акульей» репутации

23 июля 2026, 13:46

Актриса Анна Хилькевич объяснила, почему её называют акулой реалити

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Актриса Анна Хилькевич на концерте VAVAN назвала забавным своё прозвище «акула реалити», однако сама себя так не идентифицирует.





В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что очень азартна и участники шоу её побаиваются.

«Я сама себя не считаю акулой реалити, но я люблю играть. Конечно, я не перехожу какую-то черту. Я очень азартная сама по себе. У меня быстрый мозг, я всё время могу что-то придумывать: обходные пути, схемы, варианты. Поэтому, наверное, имеется в виду вот это, когда меня называют акулой реалити», — пояснила Хилькевич.

«Айзу я не считаю акулой реалити. Она просто идёт в лоб и качается на качелях эмоциональных. Она яркий персонаж», — заявила актриса.