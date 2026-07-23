Анна Хилькевич раскрыла секрет своей «акульей» репутации
Актриса Анна Хилькевич объяснила, почему её называют акулой реалити
Актриса Анна Хилькевич на концерте VAVAN назвала забавным своё прозвище «акула реалити», однако сама себя так не идентифицирует.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что очень азартна и участники шоу её побаиваются.
«Я сама себя не считаю акулой реалити, но я люблю играть. Конечно, я не перехожу какую-то черту. Я очень азартная сама по себе. У меня быстрый мозг, я всё время могу что-то придумывать: обходные пути, схемы, варианты. Поэтому, наверное, имеется в виду вот это, когда меня называют акулой реалити», — пояснила Хилькевич.Анна отметила, что в «Большом куше» у неё случился небольшой конфликт с Айзой.
«Айзу я не считаю акулой реалити. Она просто идёт в лоб и качается на качелях эмоциональных. Она яркий персонаж», — заявила актриса.Сейчас, по словам телеведущей, разногласий нет, но встречаться с экс-женой Гуфа в реалити она не хочет.