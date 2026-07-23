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Анна Хилькевич раскрыла секрет своей «акульей» репутации

Актриса Анна Хилькевич объяснила, почему её называют акулой реалити
Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Актриса Анна Хилькевич на концерте VAVAN назвала забавным своё прозвище «акула реалити», однако сама себя так не идентифицирует.



В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что очень азартна и участники шоу её побаиваются.

«Я сама себя не считаю акулой реалити, но я люблю играть. Конечно, я не перехожу какую-то черту. Я очень азартная сама по себе. У меня быстрый мозг, я всё время могу что-то придумывать: обходные пути, схемы, варианты. Поэтому, наверное, имеется в виду вот это, когда меня называют акулой реалити», — пояснила Хилькевич.
Анна отметила, что в «Большом куше» у неё случился небольшой конфликт с Айзой.
«Айзу я не считаю акулой реалити. Она просто идёт в лоб и качается на качелях эмоциональных. Она яркий персонаж», — заявила актриса.
Сейчас, по словам телеведущей, разногласий нет, но встречаться с экс-женой Гуфа в реалити она не хочет.
Ольга Щелокова

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