«Наше будущее»: Выяснилось, что ждёт карьеру Анны Пересильд после скандала с МШК

23 июля 2026, 12:50

Продюсер Дзюник объяснил невключение Анны Пересильд в финал конкурса в МШК

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что скандал с поступлением Анны Пересильд в Московскую школу кино вне конкурса не повлияет на её актёрскую карьеру.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что приёмная комиссия, вероятно, не посчитала нужным включать девушку в финальный этап отбора.

«Наверное, члены жюри и приёмной комиссии увидели в Анне Пересильд дюжинный талант и решили, что ей в финальный этап конкурса проходить нет никакого смысла. Другого варианта у меня в этом случае нет. Это значит, что она — наше будущее, как Людмила Марковна Гурченко», — отметил продюсер.