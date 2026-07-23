«Наше будущее»: Выяснилось, что ждёт карьеру Анны Пересильд после скандала с МШК
Продюсер Дзюник объяснил невключение Анны Пересильд в финал конкурса в МШК
Продюсер Леонид Дзюник заявил, что скандал с поступлением Анны Пересильд в Московскую школу кино вне конкурса не повлияет на её актёрскую карьеру.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что приёмная комиссия, вероятно, не посчитала нужным включать девушку в финальный этап отбора.
«Наверное, члены жюри и приёмной комиссии увидели в Анне Пересильд дюжинный талант и решили, что ей в финальный этап конкурса проходить нет никакого смысла. Другого варианта у меня в этом случае нет. Это значит, что она — наше будущее, как Людмила Марковна Гурченко», — отметил продюсер.Дзюник уверен, что карьерных проблем у юной актрисы не возникнет, и добавил, что у неё есть надёжный покровитель в лице Юлии Пересильд. При этом он напомнил, что сама Юлия летала в космос, и иронично заметил, что остальным до неё далеко.