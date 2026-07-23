«Был идеален для него»: Киркоров отказался от фита со звездой «Реальных пацанов»

23 июля 2026, 13:27

Владимир Селиванов пытался записать фит с Киркоровым, но получил отказ

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Артист Владимир Селиванов, известный как VAVAN, сообщил, что предлагал Филиппу Киркорову записать совместную песню, но тот ответил отказом.





В беседе с «Газетой.Ru» Селиванов рассказал, что когда-то пытался организовать совместную работу с автором хита «Зайка моя». Он написал трек и хотел отдать припев Филиппу Бедросовичу.

«Я никогда не мыслю категориями, с кем бы хотел записать фит. Вот у меня рождается песня, и я вижу: вот этот припев классно бы спел Киркоров. Я однажды предложил ему припев, но что-то он отказался. Хотя там он был идеален для него», — отметил певец.

«Песня ему очень понравилась, но он сказал, что уходит сейчас в свою классику», — сообщил VAVAN.