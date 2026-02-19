Анна Хилькевич успешно запустила косметику и быстро вышла на миллионную прибыль

19 февраля 2026, 18:43

Анна Хилькевич заработала больше миллиона на собственном бьюти-бренде

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Актриса Анна Хилькевич начала зарабатывать на собственной линейке уходовой косметики — продажи уже принесли ей более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».