Анна Хилькевич успешно запустила косметику и быстро вышла на миллионную прибыль

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Актриса Анна Хилькевич начала зарабатывать на собственной линейке уходовой косметики — продажи уже принесли ей более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Звезда представила бренд средств для ухода за лицом с доступными ценами. Так, сыворотку можно приобрести примерно за 750 рублей, крем для области вокруг глаз — за 1290 рублей, а маску с зелёной глиной — за 890 рублей.

Судя по данным маркетплейса, общий доход от продаж уже составил около 1 миллиона 129 тысяч рублей. Для нового бьюти-проекта это стало уверенным стартом и показателем высокого интереса покупателей к продукции актрисы.

Софья Метелева

