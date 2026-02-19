Анна Хилькевич успешно запустила косметику и быстро вышла на миллионную прибыль
Актриса Анна Хилькевич начала зарабатывать на собственной линейке уходовой косметики — продажи уже принесли ей более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Звезда представила бренд средств для ухода за лицом с доступными ценами. Так, сыворотку можно приобрести примерно за 750 рублей, крем для области вокруг глаз — за 1290 рублей, а маску с зелёной глиной — за 890 рублей.
Судя по данным маркетплейса, общий доход от продаж уже составил около 1 миллиона 129 тысяч рублей. Для нового бьюти-проекта это стало уверенным стартом и показателем высокого интереса покупателей к продукции актрисы.
