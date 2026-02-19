Филипп Киркоров вспомнил самое романтичное свидание с Аллой Пугачёвой
Певец Филипп Киркоров впервые подробно рассказал о лучшем свидании в своей жизни, которое провёл с Алла Пугачёва. Воспоминаниями артист поделился в студии «Дорожного радио» в разговоре с Super.
По словам Киркорова, особенный День всех влюблённых произошёл ещё в 1994 году во Франкфурт-на-Майне. Незадолго до этого у пары состоялась помолвка, после которой Пугачёва отправилась на гастроли в Германию, а певец решил неожиданно приехать к ней во время своего небольшого перерыва в работе.
Приезд совпал с 14 февраля — город был украшен сердцами, что сделало встречу особенно атмосферной. Артисты провели весь день вместе, гуляли по улицам и заходили в магазины. Киркоров вспомнил, что тогда его особенно впечатлили новые колонки, которые только появились в продаже и привлекли его внимание в одном из магазинов техники.
Певец признался, что тот день до сих пор остаётся для него самым романтичным: по его словам, такого трепета и восхищения он больше никогда не испытывал и помнит каждую деталь той встречи.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России