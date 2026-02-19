Филипп Киркоров вспомнил самое романтичное свидание с Аллой Пугачёвой

19 февраля 2026, 18:03

Киркоров рассказал о незабываемом Дне святого Валентина с Пугачёвой в Германии

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров впервые подробно рассказал о лучшем свидании в своей жизни, которое провёл с Алла Пугачёва. Воспоминаниями артист поделился в студии «Дорожного радио» в разговоре с Super.